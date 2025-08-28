Angus Cloud soll vor Tod mehrfach Überdosis genommen haben

Angus Cloud (†25), der durch seine Rolle als Fezco O'Neill in der Serie Euphoria bekannt wurde, starb im Juli 2023 im Alter von nur 25 Jahren an den Folgen einer Drogenüberdosis. Sein Onkel Kevin Cloud äußerte nun in einer neuen Dokumentation, dass die Familie angesichts seiner Abwärtsspirale machtlos gewesen sei. "In den letzten paar Wochen hat er wahrscheinlich mindestens drei- oder viermal eine Überdosis genommen", sagte er in der A&E-Sendung "Fame and Fentanyl".

Die Familie kämpfte gegen die allgegenwärtige Bedrohung durch die Drogensucht des jungen Schauspielers, wie Kevin weiter erklärt. Seine Mutter habe regelmäßig überprüft, ob ihr Sohn noch am Leben sei: "Seine Mutter Lisa konnte nicht schlafen, weil sie immer wieder nach ihm sehen musste, ob er noch lebte. Ich sagte zu Lisa: 'Wenn es nicht am Ersten des Monats passiert wäre, dann am Sechsten oder am Zehnten.' Er war einfach auf genau diesem Weg." HBO-Schöpfer Sam Levinson versuchte, mit Interventionen und durch Angebote für Reha-Programme zu helfen. Doch trotz aller Bemühungen führte die Mischung aus chronischen Schmerzen, unter anderem von einer Kindheitsverletzung, und der Trauer über den Verlust seines Vaters tief in die Abhängigkeit.

In den Wochen nach Angus' Tod gab es viele Spekulationen über die Ursache. Fans vermuteten, die Mischung aus mentalen Problemen und seiner bekannten Drogensucht könnte eine Rolle gespielt haben. Schließlich brachte ein toxikologischer Bericht traurige Gewissheit. Der Gerichtsmediziner erklärte: "Der verstorbene 'Euphoria'-Star erlitt eine akute Vergiftung durch die Kombination von Drogen, die auch Benzodiazepine enthielten." Laut des Berichts, der Page Six damals vorlag, hatte Angus eine tödliche Mischung aus Fentanyl, Kokain, Methamphetamin und weiteren Substanzen konsumiert.

IMAGO / MediaPunch Angus Cloud, Schauspieler

