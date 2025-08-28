John Stamos gibt Update zu Dave Couliers Kampf gegen Krebs

John Stamos (62) hat großartige Neuigkeiten über seinen langjährigen Freund und ehemaligen "Full House"-Kollegen Dave Coulier (65) verkündet. Der Schauspieler, der in der Kult-Sitcom berühmt wurde, verriet im Gespräch mit People, dass es Dave, der im November vergangenen Jahres öffentlich über seine Krebserkrankung sprach, aktuell "großartig" geht. Beide freuen sich darauf, in wenigen Wochen in Japan eine gemeinsame Comic-Con zu veranstalten. John sagte: "Es macht einfach Spaß, Zeit mit ihm zu verbringen, und es geht ihm großartig."

Die enge Freundschaft der beiden Schauspieler zeigte sich besonders deutlich in der schwierigsten Phase nach Daves Diagnose eines Non-Hodgkin-Lymphoms im dritten Stadium. John unterstützte seinen Freund mit vollem Einsatz, indem er ihn während der Behandlung regelmäßig besuchte. Auf Instagram fand er auf humorvolle Weise eine Möglichkeit, Solidarität zu zeigen: Mit einer Glatzkappe imitierte er Daves Look während der Behandlung und betitelte ein Foto liebevoll als Symbol der Verbundenheit. Allerdings wurde dieser humorvolle Ansatz von einigen Fans kritisch gesehen.

Für Dave war der Kampf gegen den Krebs ein echter Wendepunkt. Er zeigte ihm, wie sehr Familie und Freunde hinter ihm stehen. Heute ist der Schauspieler wieder gesund – und kann sich nicht nur auf Kollegen wie John verlassen, sondern freut sich auch über seine enge Familie, zu der seit Kurzem sogar ein Enkelkind gehört. Diese Ereignisse markieren einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere. Weltweit gewann er Sympathien und bleibt gleichzeitig ein treuer Freund und Familienmensch, der immer für die Seinen da ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Stamos und Dave Coulier im August 2008

Anzeige Anzeige

Instagram / johnstamos Dave Coulier und John Stamos, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images John Stamos und Dave Coulier, Februar 2016

Anzeige