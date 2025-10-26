Trennung: Darum sind Lori Loughlins Freunde sauer auf Ex

Die Nachricht von der Trennung von Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) sorgt weiter für Schlagzeilen, denn nun wird auch das Umfeld der Schauspielerin laut. Vor allem John Stamos (62), Loris ehemaliger Kollege aus der beliebten Serie Full House, nahm im Podcast "Good Guys" kein Blatt vor den Mund: "Sie geht wegen dieses Idioten ins Gefängnis", schimpfte der Schauspieler und machte deutlich, wen er für die Verwicklung in den berüchtigten College-Bestechungsskandal verantwortlich hält. Auch andere Freunde von Lori teilen offenbar Johns Ärger über Mossimo, wie ein Insider gegenüber Us Weekly bestätigte.

Das Paar hatte in den Jahren 2019 und 2020 viel Aufmerksamkeit erregt, als bekannt wurde, dass sie Bestechungsgelder in Höhe von 429.000 Euro gezahlt hatten, um ihren Töchtern Isabella Rose (27) und Olivia Jade (26) Studienplätze an der University of Southern California zu sichern. Beide wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, wobei Lori zwei Monate und Mossimo fünf Monate hinter Gittern verbrachten. Trotz dieser schwierigen Zeit hielten sie lange zusammen, doch Anfang Oktober wurde bekannt, dass das Paar sich nach fast drei Jahrzehnten Ehe getrennt hat. Insider betonen, dass die Trennung sowohl emotional als auch finanziell kompliziert ist, zumal die Vermögen der beiden durch einen Ehevertrag getrennt bleiben.

Lori fällt die Trennung aber nicht nur wegen der emotionalen Belastung schwer: Während sie in Los Angeles bleibt und versucht, neues Gleichgewicht zu finden, soll sich Mossimo bereits immer weiter aus der gemeinsamen Beziehung zurückgezogen haben. Besonders bitter für Lori ist, dass ihr Umfeld und enge Freunde sie zwar unterstützen, gleichzeitig aber jetzt auch teils harte Kritik am Verhalten ihres Noch-Mannes üben. Ihr gemeinsames Haus in Hidden Hills wird derzeit für 12.827.112 Euro verkauft, ein weiteres Zeichen, dass die endgültige Abwicklung der Ehe in vollem Gange ist.

ActionPress Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli im August 2019

Getty Images Lori Loughlin und John Stamos, 2016

Getty Images Lori Loughlin im Februar 2023