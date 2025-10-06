John Stamos' Sohn Billy nutzt Papas Promi-Status bei Mädchen

John Stamos (62) plaudert über die witzigen Eskapaden seines Sohnes Billy. Der Schauspieler wurde durch seine Kultrolle als Onkel Jesse in der US-Sitcom Full House weltberühmt und spielte später auch in der Fortsetzung Fuller House mit. Doch nun verrät er: Sein siebenjähriger Sohn weiß den Promi-Status seines Vaters bereits clever einzusetzen – vor allem bei den Mädchen in seiner neuen Schule. Im Gespräch mit E! News erzählte John: "Er musste in der Schule Dinge über sich aufschreiben. Das Mädchen neben ihm schrieb 'Fuller House'. Da meinte er direkt: 'Weißt du, das ist mein Papa. Mein Papa spielt Onkel Jesse.'" Für John ist klar: "Er benutzt das bei den Mädchen."

Doch Billy sorgt nicht nur mit Namensdropping für Aufsehen. Zuhause macht er sich auch gerne über seinen berühmten Vater lustig – und zwar mit typischen Sitcom-Sprüchen. John berichtete lachend: "Wenn ich sage: 'Räum deine Legos weg', antwortet er mit Michelle Tanners Kultsatz: 'You got it, dude.'" Aber auch Johns musikalische Aktivitäten nimmt der kleine Mann unter die Lupe: Während der Vorbereitung auf eine Gesangseinlage für ein Projekt ließ Billy kritische Kommentare fallen, sogar Verbesserungsvorschläge zu Stimmenvariationen waren dabei. John erzählte lachend, dass sein Sohn in solchen Momenten als sein schärfster Kritiker fungiere.

Die lockere Erziehungsmethode von John, der Billy zusammen mit seiner Frau Caitlin McHugh (39) großzieht, scheint den frechen Charme seines Sohnes zu fördern. Caitlin hat in der Vergangenheit erwähnt, dass ihr Ehemann als Vater ein wenig sanfter sei, was den Haushalt in ein gut balanciertes Zusammenspiel aus Strenge und Nachsicht verwandelt. Die Familie versteht es offenbar, Humor und liebevollen Umgang miteinander zu verbinden, wobei Billy immer wieder für frischen Wind sorgt – besonders, wenn es darum geht, Papas Berühmtheit zu nutzen oder ihm charmant Kontra zu geben.

Getty Images John Stamos und Billy Stamos 2023 bei der Premiere von "Wonka"

Getty Images John Stamos und seine Frau Caitlyn McHugh 2022

Getty Images Bob Saget, John Stamos und Dave Coulier