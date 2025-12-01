So läuft die Babyplanung bei Lotto-Chico und seiner Freundin

Kürsat Chico Yildirim, besser bekannt unter dem Spitznamen Lotto-Chico, hat im Promiflash-Interview offen über seine Familienplanung geplaudert. Der Promis unter Palmen-Star wünscht sich Nachwuchs – und das so bald wie möglich. "Ich bin eigentlich bereit. Meine Freundin ist auch bereit. Es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern, bis ich mal Papa werde. Aber wir lassen es langsam angehen", verrät er.

Gemeinsam mit seiner Partnerin wolle Chico aber nicht nur eine Familie gründen, er möchte sie auch heiraten. "Ich bin frisch verliebt seit einem Jahr. Ich habe eine neue Beziehung. Ich bin auch sehr glücklich mit meiner Liebe. Gucken wir mal, wo uns das hinführt", erklärt er, dass es bislang noch keinen Antrag gegeben hat. Öffentlich machte Chico seine neue Beziehung im März dieses Jahres, zusammen sind die beiden aber schon etwas länger. Während seine frühere Beziehung oft im Rampenlicht stand, hält Chico seine aktuelle Liebe – auf ihren Wunsch hin – aus der Öffentlichkeit heraus. Diese Entscheidung scheint der Beziehung gutzutun, denn der Dortmunder genießt sein neues Glück sichtlich.

Seinen Namen Lotto-Chico verdankt der Dortmunder seinem Gewinn im Jahr 2022. Der ursprüngliche Stahlarbeiter knackte den Jackpot – knapp 10 Millionen Euro wanderten auf sein Konto. Anstatt den Gewinn geheim zu halten, bekannte sich der damals 41-Jährige öffentlich zu seinem Reichtum und teilte seitdem nicht nur sein neues, luxuriöses Leben in den sozialen Medien, sondern ist auch durch seine teilweise fragwürdigen Investitionen aus den Schlagzeilen nicht mehr wegzudenken.

Instagram / chico_lottomillionaer Chico, Lotto-Millionär

Imago Kürsat Yildirim auf dem roten Teppich bei der Kinderlachen Gala 2025 in der Westfalenhalle Dortmund

Instagram / chico_lottomillionaer Chico, Realitystar