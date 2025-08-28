Jürgen Klinsmanns Sohn Jonathan wird nun US-Nationalspieler

Jonathan Klinsmann, Sohn der deutschen Fußballlegende Jürgen Klinsmann (61), wurde erstmals in die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft berufen. Wie am Dienstag von der United States Soccer Federation bestätigt wurde, gehört der 28-jährige Torhüter zum Kader für zwei anstehende Freundschaftsspiele. Am 6. September trifft das Team in Harrison, New Jersey, auf Südkorea, bevor es vier Tage später in Columbus, Ohio, gegen Japan antritt. Neben Jonathan wurde auch der Augsburger Noahkei Banks erstmals nominiert. Für Jürgen, einst Weltmeister und ehemaliger deutscher Nationaltrainer, ein sicherer Grund zur Freude – auch wenn sein Sohn nicht für Deutschland spielt.

Der gebürtige Münchner, der seine Profikarriere 2017 bei Hertha BSC begann, spielt derzeit für den FC Cesena in der italienischen Serie B. Zuvor war Jonathan unter anderem für den Schweizer Verein FC St. Gallen und Los Angeles Galaxy in der MLS aktiv. Nach seinem Engagement in den USA kehrte er 2023 nach Europa zurück und hütet seitdem das Tor des italienischen Zweitligisten. Sein bisheriger Karriereweg führte ihn durch verschiedene Ligen, jedoch ist der Sprung in die Nationalmannschaft eine neue Erfahrung für den Torwart.

Jürgen, der als Trainer die Nationalmannschaft Südkoreas betreut, kann auf eine stolze Karriere zurückblicken – sowohl als Spieler als auch als Coach. Die Bindung an die USA ist allerdings in der gesamten Familie tief verwurzelt. Jonathan verbrachte einen großen Teil seiner Jugendzeit in Kalifornien, nachdem sein Vater 1998 beim englischen Klub Tottenham Hotspur seine aktive Laufbahn beendet hatte und mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten zog. Der Stolz auf seinen Sohn dürfte bei Jürgen groß sein, hat Jonathan doch nun die Chance, international in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten, wenn auch unter einer anderen Flagge.

Getty Images Jürgen Klinsmann, Ex-Bundestrainer

Getty Images Jonathan Klinsmann, November 2018

Getty Images Jürgen Klinsmann bei seiner Vorstellung in Südkorea