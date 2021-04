Jürgen Klinsmann (56) muss sich von einem geliebten Menschen verabschieden. Der ehemalige Fußballprofi und einstige Bundestrainer lebt bereits seit einiger Zeit in den USA. Doch nun bewegte ein trauriges Ereignis den Sportler dazu, zurück in sein altes Heimatland zu reisen: Wie nun durch die Medien bekannt wurde, ist seine Mutter Marta Klinsmann Anfang des Monats verstorben – sie wurde 82 Jahre alt.

Die Stuttgarter Nachrichten berichten nun, dass Jürgens Mutter am 8. April infolge einer bisher unbekannten Krankheit verstorben ist. Die Beerdigung fand am vergangenen Freitag statt – neben dem Wahlamerikaner war nur der engste Familienkreis dabei, darunter auch Jürgens Brüder Horst, Kurt und Bernd. Eine Stammkundin von Marthas Bäckerei erinnert sich an einen Menschen, der "stets bodenständig, freundlich, offen, sehr humorvoll, positiv und sehr großzügig" war.

Die 82-Jährige hatte den Familienbetrieb, in dem Jürgen seine Bäckerlehre absolviert hatte, zunächst an ihren Sohn Horst übergeben. Doch nach der Öffnung im Jahr 1978 wurde das Geschäft im vergangenen Juni schließlich geschlossen. Es hatte sich kein Nachfolger finden können.

Anzeige

Getty Images Jürgen Klinsmann, Ex-Bundestrainer

Anzeige

Getty Images Jürgen Klinsmann, 2016

Anzeige

Getty Images Jürgen Klinsmann, Ex-Fußballprofi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de