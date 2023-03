Mit Blumen: So wird Jürgen Klinsmann in Südkorea empfangen

Ihm wurde ein blumiger Empfang bereitet. Jürgen Klinsmann (58) war für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einige Jahre als Bundestrainer tätig. Unter ihm erreichte das DFB-Team 2006 bei der Heim-WM sogar den dritten Platz. Vor einer Woche gab es dann große Neuigkeiten, denn der 58-Jährige feiert sein Nationaltrainer-Comeback: Er wird künftig den südkoreanischen Kader betreuen. Nun wurde Jürgen in seiner neuen Heimat herzlich begrüßt.

Bei der Ankunft am Flughafen in Incheon bekam der Coach einen riesigen Blumenstrauß überreicht. "Unser Ziel ist es, den Asien-Cup im nächsten Jahr zu gewinnen", machte er bei seiner Ansprache im Anschluss laut Bild direkt deutlich. Zuletzt holte Südkorea den Titel 1956 und 1960. "Ich denke, sie haben in Katar einen guten Job erledigt, und ich hoffe, ich kann sogar noch mehr Erfolg bringen", fügte Jürgen hinzu.

Der Vertrag des 58-Jährigen bei dem asiatischen Team soll rund dreieinhalb Jahre gehen. Jürgen äußerte in einem ersten Statement: "Ich fühle mich geehrt, in die Fußstapfen einiger der größten Manager zu treten, die die koreanische Nationalmannschaft betreut haben. Wir werden unser Bestes geben, um die Ergebnisse der kommenden Turniere erfolgreich zu gestalten." Vor Jürgen war der Portugiese Paulo Bento (53) für das Nationalteam verantwortlich. Der südkoreanische Kader schied allerdings im Rahmen der WM in Katar im Achtelfinale gegen das brasilianische Team aus.

Getty Images Jürgen Klinsmann bei seiner Vorstellung in Südkorea

