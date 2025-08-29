Barfuß in Dänemark: König Frederik X. und Mary begeistern

König Frederik X. (57) und Königin Mary (53) von Dänemark sind momentan auf einer viertägigen Sommertour durch ihr Heimatland und begeistern dabei mit einer ungewohnt entspannten Ausstrahlung. Besonders die Aufnahmen aus der Dünenlandschaft von Råbjerg Mile in Nordjütland auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Königshauses erregen Aufmerksamkeit. Dort sind die beiden Royals barfuß in wetterfester Kleidung zu sehen, wie sie den Sand durchqueren und sich mit Mitgliedern der Junior Rangers, einem Programm für junge Naturschützer, austauschen. Die ungezwungene und naturnahe Darstellung fernab der üblichen Förmlichkeit versetzt Fans und Beobachter gleichermaßen in Erstaunen.

Ihre Reise durch den Norden des Landes führt das Paar auch an kulturell und historisch bedeutsame Orte. In Skagen besuchten Frederik und Mary das ehemalige Wohnhaus des Künstlerpaares Anna und Michael Ancher, das heute als Museum dient. Von der Kunst inspiriert, setzten sie später ihre Tour an der Landspitze von Grenen fort, einem Ort, an dem Nordsee und Ostsee aufeinandertreffen. Die beeindruckenden geologischen Bedingungen sowie die Schönheit der dänischen Landschaft hinterließen bei dem Königspaar sichtbaren Eindruck. Abseits vom royalen Glanz präsentierten sich Frederik und Mary volksnah und interessiert.

Für diese ungewöhnlich lockeren Einblicke in den Alltag der dänischen Royals gab es auf Instagram viel Lob. Die Nutzenden feierten vor allem die Bodenständigkeit des Paares. "Schön zu sehen, wie die Royals entspannt herumlaufen und gut aussehen", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User schwärmt vom ersten Bild der Serie: "Liebe alles am ersten Bild. Unser König und unsere Königin." Für das Paar, das verheiratet ist und vier Kinder hat, scheint dieser Ausflug nicht nur eine Repräsentationsaufgabe, sondern auch eine Gelegenheit zu sein, sich abseits des Protokolls von ihrer persönlichen Seite zu zeigen.

Getty Images König Frederik X. und seine Frau Königin Mary im November 2024

ActionPress/ Frederic Kern / Future Image Königin Mary und König Frederik in Berlin, Oktober 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary im Juli 2024