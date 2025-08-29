Fans amüsiert: Lukas Baltruschat verteilt Beziehungstipps

Lukas Baltruschat (31) hat auf Instagram mit einem Beitrag über Beziehungen für Lacher gesorgt. Der Realitystar, der durch seine Teilnahme an Formaten wie Die Bachelorette bekannt wurde, teilte seine Gedanken zur Verantwortung in einer Partnerschaft. In dem Beitrag schrieb er: "In einer Beziehung kannst du nicht einfach machen, was du willst. Du musst auch immer daran denken, wie sich das auf deinen Partner auswirkt." Doch seine Follower nahmen die Weisheiten des selbst ernannten Beziehungsexperten nicht ernst und machten das mehr als deutlich.

Viele Kommentare unter dem Beitrag strotzten nur so vor Ironie. "Der war gut, direkt einen Schmunzler entlockt", schrieb ein User. Andere verwiesen direkt auf sein eigenes Verhalten: "Du bist ja als passionierter Fremdgeher selbst das angesprochene Problem in Person." Vor einiger Zeit war öffentlich geworden, dass Lukas seine damalige Freundin Chiara Fröhlich (27) betrogen haben soll, wodurch ihm sein Ruf als Casanova im Reality-TV anhaftet. "Wer sagt es ihm?", fragte ein weiterer Follower, während andere den Beitrag als klassisches "Eigentor" bezeichneten.

Trotz solcher Kritik scheint Lukas mit seiner lebensfrohen Art weiterhin Erfolg zu haben. Bei den Reality Awards erklärte der Hamburger gegenüber Promiflash selbstbewusst, dass es vermutlich sein Humor und sein offenes Wesen sind, die ihn bei Frauen so beliebt machen. Sein Auftritt in Formaten wie Kampf der Realitystars beweist, dass er nicht nur als Casanova Schlagzeilen machen kann, sondern auch für Unterhaltung sorgt.

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat im September 2024

Fine Lohmann Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar