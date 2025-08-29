Karrueche Tran: Neue Liebe mit NFL-Legende Deion Sanders?

Karrueche Tran (37), bekannt aus der Serie "Claws", hat in einem Podcast überraschend offen über ihr Liebesleben gesprochen. Im Gespräch mit J. Ryan und ihrer engen Freundin Christina Milian (43) im Podcast "What's Next w/ J. Ryan" bestätigte die 37-Jährige, dass sie aktuell in einer Beziehung ist und diese sie sehr glücklich macht. Besonders bemerkenswert: Sie scheint jetzt ihre Zeit mit dem ehemaligen Football-Star und aktuellen Coach Deion Sanders zu genießen – obwohl dessen Name im Podcast nicht direkt genannt wurde. Es gab jedoch schon zuvor Gerüchte über die beiden, vor allem nachdem Karrueche ihn im Juli während einer schweren OP unterstützte.

Karrueche betonte im Podcast, dass sie inzwischen genau wisse, was sie in einer Beziehung will, und ihre Zeit nur mit jemandem verbringt, der sie wirklich glücklich macht. "Ich habe viel erlebt, jung und alt, und bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mich einfach gut fühlen möchte", erklärte sie. Deion Sanders, der im Sommer eine Blasenoperation durchstehen musste, erhielt damals viel Zuspruch von der Schauspielerin – ein Moment, der die Gerüchteküche noch mehr anheizte. Auf die Frage, ob sie den Moment genießen würde, zeigte sich die Schauspielerin strahlend: "Ja, ich bin wirklich in einem guten Zustand."

Karrueche hat bereits Erfahrung mit medialer Aufmerksamkeit in ihren früheren Beziehungen gesammelt. Von 2011 bis 2015 war sie in einer turbulenten Beziehung mit Chris Brown (36) und später mehrere Jahre mit dem Baseball-Profi Victor Cruz liiert. Heute scheint sie ihr Glück wiedergefunden zu haben. Christina Milian, die den Podcast begleitete, plauderte währenddessen ebenfalls aus dem Nähkästchen und enthüllte, dass sie möglicherweise schon bald als neue Kandidatin bei den "Real Housewives of Beverly Hills" mitmachen könnte.

Getty Images Christina Milian, Dezember 2024

Getty Images Deion Sanders im Juli 2025 in Texas

Noam Galai / Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week Chris Brown und Karrueche Tran 2015 auf der Fashion Week in New York