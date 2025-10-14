Darum lehnte Jennifer Aniston einst ein SNL-Angebot ab

Jennifer Aniston (56) hat in einem Podcast-Interview verraten, dass sie einst ein Angebot ablehnte, Teil des Ensembles von Saturday Night Live zu werden. Im Gespräch mit Dax Shepard (50) in der aktuellen Folge seines Podcasts "Armchair Expert" erklärte die Schauspielerin scherzend, dass sie damals überzeugt war, "das absolute Highlight" zu sein. Sie traf sich vor ihrer Zeit bei Friends mit SNL-Schöpfer Lorne Michaels und begegnete bei dieser Gelegenheit auch Adam Sandler (59) und David Spade (61). "Ich kannte Adam schon ewig", erzählte sie. Dennoch entschied sie, das Angebot auszuschlagen.

Der Grund? Sie hatte Bedenken hinsichtlich der Behandlung von Frauen in der von Männern dominierten Show. "Es war so ein Männerclub", erinnerte sie sich. Diese Einstellung thematisierte sie auch in früheren Interviews: Bereits 2021 erklärte sie gegenüber dem Hollywood Reporter, dass sie Michaels direkt darauf angesprochen habe, wie Frauen bei SNL behandelt würden. "Ich habe zu ihm gesagt, dass ich den Eindruck habe, Frauen werden hier nicht respektiert", erinnert sich Jennifer. Sie fügte hinzu, dass sie sich in jungen Jahren nicht immer sicher gewesen sei, wie weit sie gehen durfte, dennoch seien ihr solche Themen wichtig gewesen. Überraschenderweise stand die Schauspielerin später dennoch mit großer Freude selbst zweimal bei SNL als Gastgeberin auf der Bühne, nämlich 1999 und 2004.

Trotz ihres frühen Rückziehers entwickelte sich eine positive Verbindung zur Sketchshow, die bis heute anhält. Zu Adam Sandler hat Jennifer über die Jahre ein enges professionelles und privates Verhältnis aufgebaut. Die beiden arbeiteten gemeinsam an Kinofilmen wie "Meine erfundene Frau" und der "Murder Mystery"-Reihe. In der Vergangenheit lobten ehemalige SNL-Mitglieder wie Molly Shannon Jennifers Professionalität und Lockerheit während ihrer Moderationen. Beides sind bis heute Markenzeichen, die sie sowohl im Fernsehen als auch im persönlichen Umgang auszeichnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Das "Saturday Night Live"-Team bei der 69. Emmy-Verleihung

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston und Adam Sandler in Paris 2023