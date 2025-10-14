Kalkül? Fans vermuten geplanten PBB-Exit von Désirée Nick

Die wohl spitzeste Zunge Deutschlands, Désirée Nick (69), sorgt im Promi Big Brother-Container für Gesprächsstoff – und draußen für Rätselraten: Plant die Entertainerin einen vorzeitigen Abschied aus der Show? Der Anlass: Für Samstag, 18. Oktober 2025, ist die Schauspielerin auf der Frankfurter Buchmesse angekündigt. Während die TV-Kandidatin im Haus mit ihren Mitbewohnern austeilt und aushält, fragen sich viele Fans, ob sie den Show-Kalender und ihren Termin in der Festhalle unter einen Hut bringen kann. Die Debatte läuft seit dem Wochenende in sämtlichen sozialen Netzwerken heiß und mischt Reality-Gossip mit Buchmesse-Fakten. Ein Fan schrieb auf der Plattform X: "Sie muss ja glaubhaft gehen, oder?" – eine These, die für hitzige Diskussionen sorgt und ehemalige Show-Kollegen auf den Plan rief.

Denn auf der offiziellen Seite der Frankfurter Buchmesse steht der Slot schwarz auf weiß: "Désirée Nick präsentiert: Nice to meet you, Berlin! Meet The Author, 11:30 - 12:30 Uhr, Samstag, 18. Okt. 2025, Meet the Author (Festhalle), Tisch 3." Begleitend preist der Eintrag die Berlinerin und ihr neues Buch an: "Mit scharfem Witz und unverstelltem Blick erkundet sie das pulsierende Leben der Metropole." Aus dem Reality-Kosmos kommt prompt Einordnung. Die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen Dietel (51) erklärte auf Instagram in einer Fragerunde: "Nein, das kann man nicht faken. Da sind Notare am Start. Sie kann höchstens freiwillig gehen." Der eingangs erwähnte X-User formulierte die Spekulation vieler: "Nur eine Idee. Könnte es sein, dass die Nick jetzt absichtlich so proaktiv gegen Leute geht und 'aufwiegelt', damit sie nominiert wird und absolut glaubhaft aus der Show gewählt wird?" Wie sich die Nominierungen tatsächlich auswirken, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Die 67-jährige Grande Dame der Unterhaltung ist bekannt für ihren spitzen Humor und ihre kluge Inszenierung, die sie auch im Reality-TV gekonnt einsetzt. Gebürtig aus Berlin, wo sie bis heute eine enge Verbindung zur Kulturszene pflegt, hat sie sich als Autorin, Entertainerin, Tänzerin und Schauspielerin einen Namen gemacht. Ihr neues Buch widmet sich ihrer Heimatstadt mit all ihren Facetten. Mit ihrem Charme und polarisierenden Aktionen wie ihrem Playboy-Shooting 2023 schafft sie es immer wieder, sowohl Fans als auch Kritiker zu fesseln. Bei Lesungen und Signierstunden sucht die Entertainerin regelmäßig den direkten Kontakt zu ihrem Publikum, erzählt Anekdoten und hält selten mit klaren Worten hinter dem Berg. Genau dieser Mix aus persönlicher Offenheit und Bühnenpräsenz prägt ihren Auftritt – ob im TV-Haus, auf der Messebühne oder bei Treffen mit Fans.

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Collage: Joyn, Joyn Doreen Dietel und Désirée Nick

Imago Désirée Nick, TV-Star