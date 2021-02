Nachdem die Beziehung von Karrueche Tran (32) und Chris Brown (31) in die Brüche ging, wurde spekuliert, dass die Schauspielerin mit dem Footballstar Victor Cruz zusammen ist. Im Dezember 2017 haben sie dann ihre Beziehung öffentlich gemacht und gingen sogar gemeinsam zu Veranstaltungen wie den MTV Video Music Awards und der New York Fashion Week. Doch nach drei Jahren Beziehung gehen Karrueche und Victor nun wieder getrennte Wege.

"Im Moment konzentrieren sie sich darauf, ihre erfolgreiche Karriere weiter auszubauen", erklärte ein Insider gegenüber E! News mit. Bisher haben sich die 32-Jährige und der ehemalige NFL-Spieler noch nicht dazu geäußert. Die Quelle wisse jedoch: "Es gibt keinen Streit zwischen den beiden. Es ist nur ein Fall von zwei Menschen, die getrennt voneinander weiterleben." Laut dem Informanten sollen beide trotz Trennung glücklich zu sein: "Sie werden sich gegenseitig immer nur das Beste wünschen."

Es wird vermutet, dass der Lockdown die Fernbeziehung zu stark belastet haben könnte. Vergangenes Jahr war der Super Bowl-Champion in Quarantäne in New Jersey bei seiner kleinen Tochter, während das Model bei sich zu Hause an der Westküste lebte. Ob das der tatsächliche Grund für das Liebes-Aus war, ist bislang unklar.

MediaPunch Karrueche Tran and Victor Cruz im September 2020

Getty Images Karrueche Tran bei den BET Awards in Los Angeles 2019

Atlanta Karrueche Tran, Schauspielerin

