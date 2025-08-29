NFL-Star Jay Cutler muss wegen Alkoholfahrt ins Gefängnis

Jay Cutler (42), ehemaliger Quarterback der NFL, muss für vier Tage ins Gefängnis. Das berichtet unter anderem Ok! Magazine. Der Sportler bekannte sich am Dienstag, dem 26. August, schuldig, nachdem er im Jahr 2024 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden war. Zusätzlich zu seiner Haftstrafe wurde ihm ein Bußgeld in Höhe von 350 US-Dollar [ca. 300 Euro] auferlegt. Weiterhin wird er ein Jahr auf Bewährung sein, sich regelmäßigen Drogentests unterziehen müssen und darf vorerst kein Auto mehr fahren. Im Gegenzug ließen die Behörden eine gegen ihn erhobene Anklage wegen illegalen Waffenbesitzes fallen, nachdem er die Waffen freiwillig abgegeben hatte.

Die Polizei hatte Jay im Oktober 2024 in Franklin, Tennessee, festgenommen, nachdem er ein anderes Fahrzeug gerammt und dann versucht hatte, den Unfallort zu verlassen. Er soll dem anderen Fahrer 2.000 US-Dollar [ca. 1.700 Euro] angeboten haben, um die Polizei nicht einzuschalten. Bei seiner Festnahme war er laut Beamten sichtlich betrunken, und eine Durchsuchung seines Fahrzeugs brachte zwei Schusswaffen zum Vorschein, darunter eine geladene Pistole.

Auch Jays Ex-Frau Kristin Cavallari (38) meldete sich damals zu dem Vorfall und sprach in ihrem Podcast "Let's Be Honest" offen über die Festnahme des früheren NFL-Stars. Die Reality-TV-Darstellerin stellte in einer Folge klar: "Ich wünsche Jay natürlich nur das Beste, und ich hoffe, dass er die Hilfe bekommt, die er braucht." Ein Insider behauptete jedoch gegenüber Daily Mail, dass Kristin die Situation nicht ganz so locker sah, wie es zunächst den Anschein machte: "Kristin hat sich gut mit ihm verstanden, aber das jetzt ist einfach enttäuschend."

Getty Images Jay Cutler, Ex-NFL-Star

Getty Images Jay Cutler im Oktober 2016

Getty Images Jay Cutler und Kristin Cavallari, 2019