Bodenständig: Hier versteckte Olivia Colman ihren Oscar

Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (51) hat enthüllt, wie bodenständig sie mit ihrem Gewinn aus der Filmpreisnacht 2019 umgegangen ist. Statt die goldene Statue, die sie für ihre Rolle als Queen Anne in "The Favourite" erhielt, prominent zur Schau zu stellen, wurde der Preis in einem Schrank verstaut. Doch dieses Versteck brachte unerwartete Probleme mit sich: "Es war in einem Schrank in unserem Wohnzimmer, aber wir haben entdeckt, der Schrank ist ein bisschen feucht", gesteht Olivia laut Mirror. Zum Glück griff Handwerker Darren ein: "Er öffnete den Schrank und sagte: 'Meinen Sie das ernst? Es ist feucht hier drin!'" Der Oscar steht nun versteckt hinter Büchern im Regal, wo er sicher ist.

Derzeit ist die Schauspielerin auf der Leinwand in ihrem neuesten Film "The Roses" zu sehen, der am 29. August in die Kinos kommt. Der von Tony McNamara geschriebene Film ist von "The War of the Roses" inspiriert und verspricht eine frische Perspektive auf das Thema. Olivia spielt an der Seite von Benedict Cumberbatch (49), den sie in einem Interview als "intelligenten, enthusiastischen Labrador" bezeichnete. Auch hinter der Kamera gibt es eine persönliche Note: Olivias Mann Ed Sinclair arbeitete als Produzent an dem Film mit.

Neben ihrer Arbeit bleibt Olivia bodenständig und fokussiert auf ihre Familie. Die dreifache Mutter litt sichtlich unter dem Auszug ihres ältesten Kindes zum Studium und sprach von der emotionalen Herausforderung des "Empty Nest"-Syndroms. Ihr Ehemann und sie scheinen jedoch inzwischen gut im neuen Lebensabschnitt angekommen zu sein. Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass die Schauspielerin Australien zu ihrer neuen Heimat gemacht hat und sich damit ein Leben abseits des Hollywood-Trubels ermöglicht. Olivia scheint sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ganz gleich, ob es um ihre Karriere oder ihr Privatleben geht.

Getty Images Olivia Colman, Schauspieler

Getty Images Olivia Colman im März 2024

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin