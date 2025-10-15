Nach Hirn-OP: Oli P. gemeinsam mit Ehefrau Pauline auf Tour

Pauline Petszokat und Oli P. (47) sorgen für Begeisterung bei Fans von "Holiday On Ice". Das prominente Duo ist Teil der berühmten Eisshow und tourt gemeinsam durch die verschiedensten Städte. Gegenüber Bild verrät der Sänger: "Das war ein totales Traumangebot, wir haben sofort zugesagt. Eigentlich liegt es ja auf der Hand, uns gemeinsam zu buchen. Aber bisher war noch niemand draufgekommen – bis jetzt!" Die beiden fügen sich nahtlos in das Programm ein, das mit spektakulären Choreografien und beeindruckenden Eis-Performances aufwartet. Für die Fans ist es eine einmalige Gelegenheit, die beiden live zu erleben und ihre Energie aus nächster Nähe zu spüren.

Holiday On Ice zählt seit Jahrzehnten zu den größten Live-Touring-Shows Europas, die Mischung aus Akrobatik, Musik und spektakulären Kostümen lockt jedes Jahr Hunderttausende an. Mit der Beteiligung des Sängers und der Unternehmerin setzt die Produktion auf bekannte Gesichter, die das Erlebnis erweitern sollen. Welche Aufgaben die zwei konkret in der Inszenierung übernehmen, verrät das Team hinter der Show Stück für Stück über seine Kanäle. Sicher ist: Die Fans können sich auf mehrere Auftritte freuen – und auf zusätzliche Begegnungen rund um den Touralltag, abhängig vom jeweiligen Spielort und Ablauf.

Pauline und Oli, die seit vielen Jahren ein Paar sind, gehen auch privat stets gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Seit ihrer Erkrankung kämpft Pauline gegen die Nachwirkungen einer Hirntumoroperation an – eine Herausforderung, die das Paar noch enger zusammengeschweißt hat. Besonders Pauline hat dabei eine beeindruckende Stärke und Zuversicht bewiesen. Die Tour dürfte für sie beide eine neue Möglichkeit sein, nicht nur ihre Talente zu teilen, sondern auch gemeinsam positive Energie zu tanken und an ihr Publikum weiterzugeben. Ein inspirierendes Beispiel für Zusammenhalt und Lebensfreude.

Instagram / paulipetszokat Oli P. mit seiner Frau Pauline, September 2020

Getty Images Oli P., Moderator

Instagram / oli.p_offiziell Oli P. mit seiner Frau Pauline