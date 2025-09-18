Deswegen dreht Filmstar Olivia Colman nur ungern Sexszenen

Olivia Colman (51) ist eine erfahrene Schauspielerin, die für ihre Rollen gerne an ihre Grenzen geht. Doch ein Thema ist für die Oscargewinnerin bis heute schwierig. "Ich mag nichts, wo ich Haut zeigen muss. So zu tun, als hätte ich Sex – das mag ich nicht. Ich fühle mich dann, als wäre ich untreu", erklärte sie in Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang" und ergänzte: "Selbst wenn sie sagen: 'Du kannst deine Jeans anziehen oder ein Kissen zwischen euch legen.' Ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen."

Im Gespräch verriet Olivia auch Details aus ihrem Privatleben. Seit 24 Jahren ist sie mit ihrem Ehemann Ed Sinclair verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. "Er ist mein bester Freund, und ich habe immer noch eine Schwäche für ihn", erzählte sie und zeigte stolz ihr Tattoo für Eds Namen. Nächstes Jahr feiern die beiden ihre Silberhochzeit, und die Schauspielerin ließ durchscheinen, dass es in ihrer Ehe kaum Konflikte gebe. "Wir sind keine großen Streithähne, was offenbar nicht sehr gesund ist."

Auch wenn Olivia ungern intime Szenen spielt, stellt sie in ihrem neuen Film "Die Rosenschlacht" gemeinsam mit Benedict Cumberbatch (49) ein Ehepaar dar. Allerdings befinden sich ihre Charaktere in dem Streifen in einem absurden und bitteren Streit. Die Geschichte basiert auf dem Roman "The War of the Roses" und ist eine Neuinterpretation des gleichnamigen Hollywood-Klassikers von 1989. Neben Olivia und Benedict glänzen auch Stars wie Ncuti Gatwa (32) und Andy Samberg (47) in dem Film.

Getty Images Olivia Colman im März 2024

Getty Images Ed Sinclair und Olivia Colman, Ehepaar

Getty Images Benedict Cumberbatch, 2024