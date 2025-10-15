Aleks Petrovic sicher: Beziehung mit Vanessa ist sein Karma

Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu sorgen mit ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. für Schlagzeilen. Auf Instagram liefern sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht, die die Gerüchte um eine mögliche Trennung des Reality-TV-Paares anheizt. Vanessa veröffentlichte kürzlich ein Video, in dem sie Aleks' Worte imitiert und damit augenscheinlich spöttelt. Aleks ließ dieses Verhalten nicht unkommentiert und bezeichnete es als "absolut peinlich und kindisch". In einer weiteren Stellungnahme warf er Vanessa zudem emotionale Unreife vor: "Die selbst ernannte 'Baddie' versucht, ihre Unsicherheit zu überspielen."

Noch deutlicher wurde der 34-Jährige, als er seiner Beziehung mit Vanessa eine tiefergehende Bedeutung beimaß. Er erklärte, dass er die Partnerschaft als sein persönliches Karma betrachtet. Rückblickend bereut er offenbar den Schritt, damals seine Ex-Freundin Christina Dimitriou (33) für Vanessa verlassen zu haben. Aleks zeigte sich im Netz selbstkritisch: "Ich dachte damals, Vanessa sei zehn Jahre reifer im Kopf als Christina. Heute erkenne ich, dass ich mich geirrt habe." Diese Aussagen lassen nicht nur auf persönliche Reue schließen, sondern werfen auch ein Schlaglicht auf die Probleme, mit denen das Paar zuletzt konfrontiert war.

Bei den Dreharbeiten sprach Vanessa in einer Runde mit anderen Kandidatinnen und Verführern offen über den Alltag mit Aleks in Dubai. Sie kritisierte: "Er ist immer sehr viel am Arbeiten und auch oft im Stress. Wenn er dann aus dieser Arbeitswelt kommt, wo er die ganze Zeit rational und logisch sein muss, dann schafft er es manchmal nicht, in diese emotionale Schiene, diese gefühlvolle Art reinzukommen." Die Influencerin beklagte zudem, sie müsse ständig um Aufmerksamkeit kämpfen. "Es ist schade, wenn ich immer diejenige bin, die sagt: 'Lass uns doch mal ein Date planen, schaff dir doch wenigstens den Sonntag frei…' Ich muss schon dafür kämpfen, dass ich gesehen werde von ihm", gab Vanessa zu.

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

IMAGO / Reichwein Vanessa Nwattu, Realitystar