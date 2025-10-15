Fans schockiert: "Stranger Things"-Folgen kürzer als gedacht

Die Finalstaffel von "Stranger Things" rückt immer näher, und die Fans der Serie können sich den Starttermin vormerken: Am 26. November wird die fünfte und letzte Staffel auf Netflix beginnen. Die insgesamt acht Episoden werden in drei Teilen veröffentlicht, wobei der zweite Part an Weihnachten und der abschließende Teil an Silvester erscheint. Ross Duffer (41), einer der Serien-Schöpfer, hat nun offiziell die Laufzeiten der ersten vier Folgen bekanntgegeben - das berichtet das Magazin Just Jared. Demnach dauert die erste Episode mit dem Titel "The Crawl" eine Stunde und acht Minuten, während die vierte Episode "Sorcerer" mit einer Laufzeit von einer Stunde und 23 Minuten die bisher längste ist. Episode zwei sorgt mit gerade einmal 54 Minuten allerdings für Kritik bei einigen Fans, die sich längere "spielfilmlange" Episoden erhofft hatten.

Unter einem Instagram-Post von Ross Duffer äußerten einige enttäuschte Fans, dass nicht alle Episoden die erwartete Spielfilmlänge aufweisen. Kommentare wie "54 Minuten ist nicht spielfilmlang" oder "So gibt es keine zwei Stunden langen Folgen?" zeugen von gemischten Reaktionen. Dennoch verspricht Duffer spannende Inhalte: Die erste Episode bezeichnete er als "die ereignisreichste seit Staffel 1". Dazu kommt, dass die zweite Folge laut Duffer "die mit Abstand verrückteste Eröffnungsszene" der gesamten Serie haben soll. Die Laufzeiten der verbleibenden vier Episoden wurden bisher noch nicht bekanntgegeben. Es wird jedoch vermutet, dass diese möglicherweise deutlich länger ausfallen könnten.

Dem Cast der fünften Staffel bleiben vertraute Gesichter wie Millie Bobby Brown (21), Finn Wolfhard (22) und Sadie Sink (23) erhalten, wobei auch einige neue Charaktere angekündigt wurden. Fans dürfen sich wieder auf eine Mischung aus Mystery, Sci-Fi und emotionalen Momenten freuen, die "Stranger Things" zu einem so großen Erfolg machte. Besonders erwähnt werden sollte, dass Duffer und sein Team bereits den gesamten Post-Produktionsprozess für die ersten beiden Episoden abgeschlossen haben. Wie das Team hinter der Kamera immer wieder betont, wird die Finalstaffel, die mit ihrem Budget aktuelle Rekorde bricht, die Serie mit einem großen Knall abschließen und an die besten Momente der vergangenen Staffeln anknüpfen.

Netflix Millie Bobby Brown und Sadie Sink in "Stranger Things"

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set