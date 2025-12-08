Warum Margot Robbie ihren Sohn strikt aus der Presse hält

Schauspielerin Margot Robbie (35) hat in einem Interview enthüllt, dass sie die Öffentlichkeit strikt von ihrem Privatleben fernhalten will. Ein bedeutender Grund für ihre Haltung ist ihr 14 Monate alter Sohn, den sie im November 2024 gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (35) willkommen hieß. Der britischen Vogue sagte sie: "Ich versuche, diese Seite meines Lebens privat zu halten und ihn zu schützen." Margot gab an, dass sie in ihrer Karriere die Erfahrung gemacht habe, dass ihre Äußerungen in Interviews oft aus dem Kontext gerissen wurden. Das habe sie dazu gebracht, klarere Grenzen zu setzen.

In dem Gespräch beschreibt die Oscar-nominierte Darstellerin, wie sich ihr Umgang mit Medien geändert hat. "Früher habe ich in Interviews freier gesprochen", sagt sie. Heute wolle sie diese Seite ihres Lebens privat halten und ihr Kind schützen. Die Australierin schildert zudem, dass sie sich mehrfach falsch zitiert sah: Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden, manche Zitate habe sie nie getätigt. Diese Erfahrungen hätten dazu geführt, dass sie klare Schutzmechanismen entwickelt: "Ich werde Dinge anders machen. Hier sind meine neuen Grenzen", erklärt sie in dem Interview.

Margot und Tom, die seit einigen Jahren ein Paar und seit 2016 verheiratet sind, halten ihre Familie gern im Hintergrund. Die beiden lernten sich durch die Filmbranche kennen und führen seitdem ein Leben, das sie so privat wie möglich gestalten. Margot, bekannt für Rollen in Filmen wie "The Wolf of Wall Street" und "Barbie", hat wiederholt betont, wie wichtig ihr ein normales Umfeld für ihre Familie ist. Trotz ihres großen beruflichen Erfolgs scheint für die Schauspielerin eines klar zu sein: Ihr persönliches Glück und die Sicherheit ihres Sohnes stehen an erster Stelle.

Getty Images Margot Robbie, August 2025

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

Getty Images Margot Robbie im Februar 2024