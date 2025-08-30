Fast fertig: Amira Aly präsentiert stolz ihr neues Zuhause

Amira Aly (32) hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt: Nach über einem Jahr Bauzeit ist ihr luxuriöses Traumhaus fast fertig. Die knapp 400 Quadratmeter große Wohnfläche lässt mit offener Gestaltung, einer beeindruckenden Wendeltreppe und einer Glasdecke keine Wünsche offen. Aktuell ist die Moderatorin eifrig dabei, zu dekorieren, Lampen anzubringen und Kartons auszupacken – und nimmt ihre Fans bei Instagram dabei mit. Diese Woche steht auch noch ein persönliches Projekt an: die Gestaltung der Kinderzimmer für ihre beiden Söhne, vier und fünf Jahre alt. Hier legt sich die zweifache Mama besonders ins Zeug – denn auch für ihre Jungs soll das neue Zuhause etwas ganz Besonderes werden.

Besonders bei den Details überließ die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) nichts dem Zufall. "Ich will hohe Decken haben, ich will offene Räume haben, ich möchte eine fette Wendeltreppe haben und viel Glas", erklärte die Moderatorin bereits im Frühjahr auf Social Media. Lichtdurchflutete Räume, eine Lichtkuppel im Dach sowie ein Fitnessraum und ein Büro runden das moderne Design ab. In der Küche lässt sich Amira ebenfalls nicht lumpen: Dort thront eine 600 Kilogramm schwere Marmorplatte, die von Experten aus Italien und Brasilien stammt. Beim Einbau packte auch ihr Partner Christian Düren (35) fleißig mit an.

Das Paar scheint aber nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Superteam zu sein. Im Herbst feiern Amira und Christian ihre gemeinsame TV-Premiere: Auf ProSieben moderieren sie das neue Quizformat "Deutschlands dümmster Promi". Abseits von Kamera und Hausbau hat Christian bewiesen, wie aufmerksam er seiner Lebensgefährtin gegenüber ist. Vor einigen Wochen überraschte er sie mit einem Klavierflügel, den er während der Bauphase als Einweihungsgeschenk ins Haus stellen ließ. Für Amira, die in ihrer Freizeit Klavierspielen als Ausgleich gefunden hat, war dies etwas ganz Besonderes – eine Geste, die ihr Freund sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly, April 2025

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly und Christian Düren, Juli 2025