Julia Roberts teilt süßes Foto für B-Day ihrer Zwillinge

Julia Roberts (58) hat am Freitag, den 28. November, auf Instagram ein seltenes Throwback-Foto ihrer Zwillinge Hazel und Phinnaeus geteilt – und damit den 21. Geburtstag der beiden gefeiert. Die Oscarpreisträgerin veröffentlichte das Kinderbild und schrieb eine liebevolle Nachricht dazu. Mit Kameramann Danny Moder (56), mit dem sie seit 2002 verheiratet ist, hat die Schauspielerin drei Kinder. Neben den Zwillingen gehört auch Sohn Henry zur Familie. Der Nachwuchsstar ist inzwischen 18. In der Kommentarspalte des Posts gratulierten Freunde und Wegbegleiter. Unter ihnen war auch Schauspielerin Ali Wentworth, die schrieb: "Happy Birthday to the best!"

Die Botschaft, die Julia unter das Foto setzte, war kurz, aber sehr persönlich. "Diese Wegbereiter, Lebensveränderer, Herz-Erweiterer waren einst 1 und sind jetzt 21! Das ging schnell", schrieb sie auf Instagram. Und weiter: "Happy Birthday meine Lieben." Julia und Danny teilen nur gelegentlich private Einblicke, weshalb solche Familienmomente besonders herausstechen. Zum Muttertag teilte der Kameramann ein Foto von Julia mit den drei Kindern und schrieb dazu auf Instagram: "Mütter machen die coolsten Sachen." Doch hinter der harmonischen Fassade verbirgt sich eine knallharte Erziehung! In einem Interview mit ihrem Schauspielkollegen George Clooney (64) für das 72 Magazine packte Julia aus: "Als sie jünger waren, galten Danny und ich sicherlich als die strengeren Eltern." Die Oscarpreisträgerin ließ keinen Zweifel daran, wer in der Familie Roberts-Moder das Sagen hatte. Ihre Kinder seien "mit Sicherheit die letzten Kinder in ihrer Altersgruppe (gewesen), die Telefone und solche Sachen bekamen."

Seit alle drei Kinder aus dem Haus ausgezogen sind, hat sich der Alltag der "Pretty Woman"-Ikone deutlich verändert. In The Late Show with Stephen Colbert (61) beschrieb die Schauspielerin, wie sehr sie die Besuche ihrer Kinder genießt und nannte die Zeit ohne Nachwuchs daheim "alles in allem schön". Mittlerweile sei sie eine typische College-Mum: "Ich erziehe meine Kinder außerhalb des Hauses auf dieselbe Weise wie zu Hause. Das heißt, 'Bekommst du genug Schlaf? Du klingst, als ob du krank wärst. Trinkst du Tee?'", verriet die Schauspielerin bei Today. Als Empty-Nesterin will sie sich nun wieder der Bühne widmen. "Ich glaube, ich würde gern noch einmal ein Theaterstück machen", erklärte sie dem People Magazine und verwies darauf, dass sie sich nun wieder voll darauf konzentrieren könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroberts Die Zwillinge von Schauspielerin Julia Roberts als Kleinkinder

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Moder und Julia Roberts in Santa Monica, 2012