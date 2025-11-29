Lea Michele teilt süße Glee-Momente mit ihrem Sohn Ever Leo

Lea Michele (39) hat kürzlich ihrem fünfjährigen Sohn Ever Leo einen besonderen Einblick in ihre Karriere gewährt. Wie die Sängerin und Schauspielerin gegenüber dem Magazin People verriet, zeigte sie ihm ihre Performance von "Let It Go" aus der sechsten Staffel der Serie "Glee". Ever, der ein großer Fan des Disney-Hits "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" ist, sei begeistert gewesen, so Lea. Ihr Cover sei der perfekte Einstieg in die Welt von "Glee" gewesen, erklärte sie, da der Song von ihrer Serien-Mutter Idina Menzel (54) im Original gesungen wurde.

Obwohl Ever bereits versteht, dass seine Mutter Sängerin ist, begreift er noch nicht, dass "Glee" eine Fernsehserie war, erzählte Lea. Auch mit Schauspielerei ist der Fünfjährige direkt vertraut, da er von Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (32) als Stars des Films "Wicked" weiß. Eine Verbindung zu "Frozen" gibt es ebenfalls: Leas langjähriger Freund und ehemaliger "Glee"-Kollege Jonathan Groff (40) lieh in dem Animationsfilm der Figur Kristoff seine Stimme. Diese Information hat Ever allerdings noch nicht erfahren, denn der Broadway-Star meint: "Das möchte ich so lange wie möglich bewahren."

Privat ist die Freundschaft zwischen Lea und Jonathan außergewöhnlich eng. Laut Lea haben ihre Kinder, darunter die 15 Monate alte Emery, eine besondere Beziehung zu ihm. So erinnerte sie sich daran, wie Jonathan Ever während einer Broadway-Aufführung von "Just in Time" ein Lied direkt vorsang. Der Moment, der Evers Gesicht zum Strahlen brachte, bleibt unvergesslich. Auch musikalisch wird die Verbindung zu Jonathan im Familienleben gepflegt: Klassiker wie "Somewhere Beyond the Sea" und "Splish Splash" sind fester Bestandteil des abendlichen Zusammenseins zu Hause.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Michele auf der Bühne 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Michele bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Der Cast der fünften Staffel von "Glee"