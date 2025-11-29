Fans verblüfft: Tom Bradys Sohn Jack ist größer als er

Seltene Familienmomente bei einem Basketball-Abend in New York: Tom Brady (48) zeigte sich diese Woche gemeinsam mit seinem Sohn John Edward Thomas Moynahan (18), der liebevoll Jack genannt wird, und NBA-Star Karl-Anthony Towns auf dem Court – und sorgte damit für Staunen. Auf den von Karl-Anthony auf Instagram geteilten Fotos stehen die drei der Größe nach sortiert in der Halle, mit Jack zwischen seinem berühmten Vater und dem 2,13-Meter-Center der New York Knicks. Während Tom mit 1,93 Meter selbst imposant wirkt, überragt der 18-Jährige ihn sichtbar. Doch nicht nur seine Körpergröße sorgte für Staunen: Jack präsentierte auf dem Basketballplatz auch beeindruckende Skills. In zwei der geteilten Aufnahmen sieht man ihn beim Dribbeln und sogar beim Dunking.

Die Fans in den Kommentaren waren begeistert. "Tom, schrumpfst du oder wächst Jack?", fragte ein Nutzer ungläubig, während ein anderer hinzufügte: "Ein dunkender Brady!? Die NBA sollte sich warm anziehen." "Toms Sohn ist 1,96 und dunkt. Jep, wir werden alt", kommentierte ein weiterer Nutzer. Jack feierte im August seinen 18. Geburtstag, und anlässlich dessen überraschte Tom ihn bereits mit einer liebevollen Hommage auf Instagram. Dabei teilte er eine Reihe von Fotos, die auch Jack mit seinen Halbgeschwistern Benjamin (15) und Vivian (12) zeigten.

Jack stammt aus Toms früherer Beziehung mit Bridget Moynahan (54), Benjamin und Vivian teilt der frühere Quarterback mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (45). Der ehemalige Quarterback verriet 2019 in einem Interview mit Men's Health, dass es für ihn zunächst ungewohnt war zu akzeptieren, dass nicht all seine Kinder seine Sportleidenschaft teilen. Dennoch genießt er die Zeit mit seinen Kindern in vollen Zügen und unterstützt sie, egal welche Wege sie einschlagen. "Die Wahrheit ist: Benny interessiert sich einfach für andere Dinge – und das ist wunderbar", sagte er damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Der ehemalige Footballspieler Tom Brady mit seinem Sohn Jack

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinem Sohn Jack, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Benjamin und Vivian in München, Mai 2025