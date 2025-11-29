Was Fans im "Stranger Things"-Finale wirklich erwartet

Die "Stranger Things"-Schöpfer Matt und Ross Duffer (41) geben den Fans einen ersten Ausblick auf das Finale der gefeierten Netflix-Serie – und machen dabei eine klare Ansage: Ein blutiges Massensterben wie bei "Game of Thrones" bleibt aus. "Das ist nicht 'Game of Thrones'", stellte Matt in einem Interview mit Variety klar. Nachdem der erste Teil der fünften und finalen Staffel am 26. November veröffentlicht wurde, bestätigte der Regisseur, dass die Serie ohne ein Ereignis wie die "Rote Hochzeit" auskommen wird. Erste Todesängste der Fans hatten sich bei der ersten Ausstrahlung nicht bestätigt: Bislang bleibt das Heldenteam unangetastet.

Ein zentraler Fokus von Volume 1 lag auf Will Byers, gespielt von Noah Schnapp (21), dessen Verbindung mit dem furchteinflößenden Vecna nicht nur neue Bedrohungen offenbarte, sondern auch überraschende Stärken enthüllte. Nach einer dramatischen Szene, in der Will mit seiner Gedankenpower angreifende Demogorgons ausschaltete, könnte er eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf der Geschichte einnehmen. Vecna, alias Henry Creel, bleibt jedoch eine ernstzunehmende Gefahr. Neben der Entführung einer Gruppe von Kindern, darunter auch Holly Wheeler, legte das Ende von Volume 1 eine düstere Basis für den zweiten Teil der Staffel, der ab dem 25. Dezember mit drei neuen Episoden auf Netflix verfügbar sein wird. Das große Finale folgt schließlich am 31. Dezember um 20 Uhr Eastern Time.

Für die Duffer-Brüder war der Übergang zwischen den beiden Volumes ein bewusster Balanceakt: Die Eröffnung ruft Erinnerungen an die Anfänge der Serie hervor, als Will in die Parallelwelt Upside Down verschleppt wurde. Zugleich wird mit dem Erstarken von Wills Kräften ein Hoffnungsschimmer aufgezäumt. Fans hoffen, dass in den letzten Folgen sowohl kindliche Nostalgie als auch spannende Entwicklungen der Charaktere ihren Höhepunkt erreichen. Die Serie, die 2016 begann, hat über die Jahre nicht nur durch ihre packende Handlung, sondern auch dank ihrer starken Verknüpfung zwischen Mystery und zwischenmenschlicher Tiefe Kultstatus erlangt.

Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer beim Netflix-Event zu "Stranger Things" im Tudum Theater in Los Angeles, 13. November 2022

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

IMAGO / Cover-Images Matt und Ross Duffer, TV-Produzenten