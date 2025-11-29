Darum bleibt Nicole Kidman trotz der Scheidung in Nashville

Nicole Kidman (58) bleibt in Nashville – und zwar im Familienanwesen im abgeschirmten Northumberland-Viertel. Die Schauspielerin hat nach der Scheidung nicht die Koffer gepackt, während ihr Ex-Mann Keith Urban (58) in eine vorübergehende Wohnung nur wenige Straßen weitergezogen ist. Beide wurden – getrennt voneinander – im selben Supermarkt in Franklin gesichtet, sogar denselben Friseursalon steuern sie weiterhin an: Stylistin Ashley Wahler kümmert sich um Nicoles Erdbeerblond und Keiths Highlights. Bei den Country Music Awards traten beide in Nashville auf, aber nicht gemeinsam, und hielten ihre Wege ansonsten strikt getrennt.

Nicole bleibt in der Stadt verwurzelt – nicht zuletzt, weil die Kinder ihre Schule in Nashville behalten wollen. Dadurch, dass Nicole und Keith nur wenige Minuten entfernt voneinander wohnen, können ihre zwei Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) ihren Vater jederzeit besuchen. Ihren festen Wohnsitz haben sie jedoch nach wie vor bei Nicole. Im Frühjahr beginnt die Australierin zudem auch vor Ort mit den Dreharbeiten zur nächsten Staffel von "Scarpetta" für Prime Video an der Seite von Jamie Lee Curtis (67). Aus Produktionskreisen hieß es diese Woche, erste Bilder aus der Serie seien bereits fertig.

Nicole und Keith waren 19 Jahre lang verheiratet und galten als eines der Traumpaare der Promi-Welt. Die Scheidung hatte Nicole im September mit dem Verweis auf "unüberbrückbare Differenzen" eingereicht, die formalen Fragen wurden daraufhin zügig geklärt. Über die Hintergründe der Blitzscheidung ist bis heute fast nichts bekannt – doch angeblich war Keith die treibende Kraft. "Nicole ist verletzt und fühlt sich verraten. Sie wollte die Ehe retten und glaubte, das könnte gelingen, aber es sieht aus, als sei er bereits über sie hinweg", verriet ein Insider gegenüber People.

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Imago / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman, 2024

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025