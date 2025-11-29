Katy Perry schockt Fans: Blutige Szenen im neuen Musikvideo

Katy Perry (41) hat ihre Fans mit neuen Bildern aus ihrem kommenden Musikvideo "Band-Aids" in Aufregung versetzt. Die Sängerin veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das sie Seite an Seite mit ihrem Stuntdouble zeigt. Beide trugen weiße T-Shirts und Jeans und hatten Platz auf einem Ast genommen – eine Szenerie, die sich später als riskant erweisen sollte. Bilder und ein Video-Clip aus der Produktion sorgten für Aufsehen: Mit blutigen Kratzern, einer gespaltenen Lippe und kaltem Blick präsentierte Katy einen düsteren Look, weit entfernt von ihrem sonst gewohnt fröhlichen Auftreten. "Für all jene, die dachten, das sei KI – war es nicht", schrieb die Künstlerin provokant unter ihre Posts auf Instagram.

Die Vorschau auf das Musikvideo bietet schockierende Szenen mit selbstzerstörerischen Anspielungen. Neben dem Absägen des eigenen Astes und einem turbulenten Sturz auf einer Rolltreppe wird Katy auch bei einem dramatischen Vorfall an einer Tankstelle gezeigt, wo sie einen Stromschlag erleidet. Ein besonders eindrücklicher Moment zeigt die Sängerin, wie sie ihre Hand in eine Abfallzerkleinerungsmaschine steckt, woraufhin ein Schwall Blut herausschießt. Ob der Song als eigenständige Single oder Teil eines neuen Albums erscheint, bleibt unklar. Fans vermuten, dass die düsteren Bilder eine Art Metapher für die schwierige Zeit nach ihrer Trennung von Orlando Bloom (48) im letzten Sommer sind, so Daily Mail. Die enge Partnerschaft der beiden, die auch eine gemeinsame Tochter haben, ging nach neun Jahren Beziehung zu Ende.

Hinter den Kulissen hat sich Katy in den letzten Monaten auf ihre Musik und ihre Familie konzentriert. Gemeinsame öffentliche Auftritte mit Orlando blieben trotz der Trennung bestehen, im Fokus steht für beide das Wohl ihrer Tochter Daisy Dove. Zu ihrer neuen Single präsentierte die Sängerin schließlich auch ein seltenes Foto von Daisy. Während ihre Beziehung mit Orlando beendet ist, sorgte zuletzt eine mögliche Romanze mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) für Schlagzeilen. Laut Insidern genießt die Sängerin aktuell ihr Liebesleben und verbringt viel Zeit abseits des Rampenlichts. Fans können gespannt sein, was Katy als Nächstes plant – ihre musikalischen und privaten Einblicke lassen kaum Vorhersehbares vermuten.

Getty Images Katy Perry bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Instagram / katyperry Katy Perry in ihrem Musikvideo "Band-Aids".

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City