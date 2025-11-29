Nur räumlich getrennt: Anna-Maria klärt Beziehungsstatus auf

Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann Bushido (47) haben ihre Fans mit einer unerwarteten Nachricht überrascht: Das Paar, das seit mehr als zehn Jahren verheiratet ist, lebt seit drei Monaten nicht mehr zusammen. Diese Information teilte Anna-Maria in einer Instagram-Story mit. Bushido erklärte im Interview mit der Bild, dass ihn das Timing der Verkündung überraschte, obwohl sie ihn über ihre Pläne informiert hatte. "Ich war unterwegs, als Anrufe und SMS reinkamen. Das war schon ein bisschen 'Wow'. Da musste ich mich erst mal hinsetzen", so der Musiker. Trotz der räumlichen Trennung betonen beide, dass es sich hierbei nicht um das Ende ihrer Beziehung handelt.

Die Entscheidung für getrennte Wohnverhältnisse begründete Anna-Maria damit, dass ihre Ehe im Alltag festgefahren sei. "Unsere Ehe war im Innern wirklich ein bisschen festgefahren, und ich glaube, wir haben auch einfach zu intensiv miteinander gearbeitet", erklärte sie. Der Abstand helfe ihnen dabei, ihre Gefühle und die gemeinsame Zukunft klarer zu sehen. Gleichzeitig betont das Paar, dass sie weiterhin "80 Prozent" ihrer Zeit zusammen verbringen, gemeinsam frühstücken und abends zusammen essen, bevor Bushido zu seiner eigenen Wohnung zurückkehrt. Die beiden sind nach wie vor eine Familie und ein Paar, wie Anna-Maria betont: "Es ist wieder Druck rausgenommen worden."

Bushido und Anna-Maria, die Eltern von sieben gemeinsamen Kindern sind, haben in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Leben und ihre Beziehung gewährt. Die beiden verbindet nicht nur das Privatleben, sondern auch eine enge Zusammenarbeit im beruflichen Bereich, was sicherlich zur Herausforderung in ihrer Ehe beigetragen hat. Für viele Fans kam die Pause überraschend, zumal Bushido seiner Frau erst kürzlich eine öffentliche Liebeserklärung gemacht hatte. Dass Gerüchte über neue Partner kursieren, stellte Anna-Maria jedoch klar: "Damit hat unsere Beziehungspause nichts zu tun." Ob und wann das Paar wieder zusammenzieht, bleibt vorerst offen.

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub