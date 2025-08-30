James Corden strahlt mit Frau Julia beim US Open in New York

James Corden (47) und seine Ehefrau Julia Carey (49) zogen am Mittwoch alle Blicke auf sich, als sie in New York City bei den US Open auftauchten. Das Paar, das auf dem Weg zum USTA Billie Jean King National Tennis Center für Fotos anhielt, beeindruckte durch elegante Outfits. Julia strahlte in einem cremefarbenen Midikleid mit dezenten Schulterschnallen und offenen Schuhen, während der Moderator einen schicken Look mit marineblauem Sakko mit türkisfarbenen Akzenten und schwarzen Anzughosen kombinierte. Die beiden genossen den vierten Tag des Turniers und saßen in prominenter Gesellschaft neben der legendären Vogue-Chefin Anna Wintour (75), die ihr unverkennbares Stilbewusstsein unter Beweis stellte.

Während die Eheleute den Tennistag sichtlich genossen, liegt für James eine aufregende Herausforderung bevor. Der Comedian wird für mehrere Monate in New York bleiben, um sich auf seine Rückkehr an den Broadway vorzubereiten. In der Produktion "ART", einer bissigen Komödie von Yasmina Reza, wird er die Rolle des Serge übernehmen und dabei gemeinsam mit Neil Patrick Harris (52) und Bobby Cannavale (55) auf der Bühne stehen. Die Premiere der auf 17 Wochen begrenzten Aufführung soll noch in diesem Monat stattfinden und bis Dezember andauern. Bereits 2012 feierte Corden große Bühnenerfolge, als er für seine Darbietung in "One Man, Two Guvnors" einen Tony Award gewann.

Die Zeit in New York bedeutet für James jedoch auch eine räumliche Trennung von seiner Familie, die in Großbritannien lebt. Gemeinsam mit seiner Frau Julia und den drei Kindern Max, Carey und Charlotte, lebt er normalerweise in London. Julia, die stets an der Seite ihres Mannes glänzt, legt großen Wert auf den Zusammenhalt ihrer Familie. Trotz dieser bevorstehenden Entfernung hat sie stets James' Karriereentscheidungen unterstützt und stand auch bei seinem Wechsel von der Late-Night-Show zurück auf die Theaterbühnen voll hinter ihm. In Interviews betont James häufig, wie sehr ihn die Unterstützung seiner Familie inspiriert.

Imago James Corden und Julia Carey beim US Open in New York, August 2025

Imago Julia Carey, James Corden und Anna Wintour bei den US Open 2025

affinitypicture / BACKGRID Julia Carey und James Corden im April 2023 in New York City