Göktug Göker stellt klar: Er kümmert sich um seinen Sohn

Göktug Göker wird auf Social Media mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story wird ihm von einem Fan vorgeworfen, er kümmere sich nicht um sein Kind. Das lässt der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer nicht auf sich sitzen. "Wer sagt denn, dass ich es nicht tue, nur weil ich es nicht poste?", schreibt er und stellt klar: "Ich gebe mein Bestes, für meinen Sohn da zu sein und werde es auch immer sein."

Der Reality-TV-Darsteller betont außerdem, dass das Thema auf seinem Social-Media-Kanal bewusst nicht stattgefunden habe. "Für mich war die letzte Zeit sehr schwer und ich habe mich bewusst dafür entschieden, das Thema rund um mich und mein Kind erst einmal aus der Öffentlichkeit herauszuhalten", erklärt er. Der kleine Malik, der im April dieses Jahres das Licht der Welt erblickte, lebt bei seiner Mutter Rebecca Ries. Die beiden Eltern trennten sich bereits kurz nach seiner Geburt.

Seit dem plötzlichen Liebesaus fragen sich Fans des Paares, das sich 2024 bei "Temptation Island V.I.P." kennenlernte, immer wieder, ob doch noch die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback besteht. Auf einen öffentlichen Rosenkrieg verzichteten sie bewusst, dennoch verriet Rebecca kürzlich im YouTube-Format "Reality Check", dass ihr Verhältnis angespannt sei. "Wir leiden darunter, weil wir uns nicht verstehen. Ich würde es mir aus tiefstem Herzen wünschen, dass wir die Probleme lösen und wieder zusammenkommen", teilte sie offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Anzeige Anzeige