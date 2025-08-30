Nach Stillgeburt: Nikola Glumac und Kim wollen zwei Kinder

Nikola Glumac (29), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat in einer Instagram-Story nun einen Einblick in seine Zukunftspläne mit Kim Virginia Hartung (30) gegeben. Nach der schweren Zeit, in der die beiden den Verlust ihrer Tochter Amalia verkraften mussten, blicken sie jetzt wieder optimistisch nach vorn. Nikola verriet, dass er von einer kleinen Familie mit zwei Kindern träumt. "Kimis und mein Wunsch ist es, zwei Kinder zu bekommen", schrieb er. Doch damit nicht genug: Reisen in ferne Länder und das Kennenlernen neuer Kulturen sind ebenso Teil der Vision, die er mit seiner Partnerin teilt.

Doch Nikola denkt nicht nur privat groß. Er kündigte außerdem an, eine eigene Tierschutzorganisation ins Leben rufen zu wollen. Ziel sei es, den Schutz von Tieren stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und konkrete Hilfe zu leisten. Schon jetzt engagieren sich er und Kim für dieses Thema und setzen sich auf ihrer Weltreise immer wieder für Tiere in Not ein. Die gemeinsamen Erlebnisse und Herausforderungen, so Nikola, würden ihre Beziehung noch fester zusammenschweißen.

Wie ernst es den beiden mit ihrem Engagement ist, zeigten sie kürzlich auf Zypern. Während eines Restaurantbesuchs beobachteten sie nach eigenen Angaben, wie der Besitzer eine Katze misshandelte. Statt den Abend romantisch ausklingen zu lassen, alarmierten sie die Polizei, brachten das Tier zum Tierarzt und kümmerten sich die ganze Nacht um dessen Rettung. "Wir wollten eigentlich einen ruhigen Abend verbringen, aber am Ende waren wir fix und fertig", schilderte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auf Instagram. Trotz Erschöpfung waren beide erleichtert, der Katze geholfen zu haben.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, TV-Bekanntheiten

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Juli 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025