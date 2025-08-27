Fans skeptisch: Kim Virginia und Nikola haben Katze gerettet

Im Leben von Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) nimmt das Drama kein Ende. Die Realitystars befinden sich derzeit auf ihrer Weltreise in Zypern und berichteten, dass sie am Abend während eines Restaurantbesuchs die Polizei rufen mussten. Kurz darauf erklärte Kim auch den Grund: Der Besitzer habe vor ihren Augen eine Katze misshandelt. Für die beiden war sofort klar, dass sie der Katze helfen mussten. "Wir wollten gestern Abend endlich mal wieder einen romantischen Abend verbringen und heute früh um fünf wären eigentlich bei Drehs gewesen. Stattdessen: Polizei, haben die Katze beim Arzt abgegeben, [...] viel Geld ausgegeben und sind jetzt erst aufgestanden, weil wir komplett fertig waren von der Nacht", schreibt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin jetzt in ihrer Instagram-Story.

Doch gerade das sorgt momentan für reichlich Kritik im Netz. Viele Fans reagieren skeptisch auf Kims Schilderung und werfen ihr vor, die Geschichte erfunden zu haben. "Wirklich, wie kann man immer so viele negative Sachen erleben? Unfassbar! [...] Deren ganzes Leben ist nur Drama. Das ist null unterhaltsam und kein guter Content. Einfach peinlich", schimpft beispielsweise ein Nutzer unter einem Beitrag von Promiflash. Andere sprechen sogar von einer inszenierten Aktion, um das Image der beiden aufzupolieren. Besonders die zahlreichen dramatischen Erlebnisse, über die Kim meist via Social Media berichtet, scheinen das Vertrauen einiger Follower zu erschüttern. "Ich glaube den beiden gar nichts mehr", stellt ein User klar.

Dass das Paar auf der gemeinsamen Reise regelmäßig in außergewöhnliche Situationen gerät, haben Kim und Nikola bereits mehrfach bewiesen. Erst kürzlich schilderten die beiden ein gefährliches Erlebnis in Spanien. "Wir sind gestern Abend mitten in einen großen Waldbrand gefahren in Monda", teilte die 30-Jährige ihren Followern mit. Wenige Tage später meldete sie sich dann mit einem Gesundheitsupdate. "Wir waren übrigens beim Arzt und es kam nichts raus. Haben keine körperlichen Schäden durch den Qualm mitgenommen", erzählte die Beauty & The Nerd-Bekanntheit und fügte hinzu: "Das ist auch ein kleiner Reminder an dich: Lieber zweimal zum Arzt gehen, als kein Mal."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Juli 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im April 2025