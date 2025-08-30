Stefano Zarrella träumt von Restaurant als Hommage an Eltern

Stefano Zarrella (34), bekannt als Social-Media-Star und Hobbykoch, schmiedet große Zukunftspläne. In seiner Instagram-Story verriet der Influencer, dass sein größter beruflicher Traum darin besteht, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Dieses soll eine Hommage an seine Eltern sein, die ihm nicht nur die Leidenschaft fürs Kochen mitgegeben, sondern auch seine Werte geprägt haben. Doch damit nicht genug: Stefano erklärte außerdem, dass er sich künftig persönliche Treffen mit seinen Followern wünscht – bei speziellen Events, die allen die Möglichkeit bieten, sich live auszutauschen.

Seine kreativen Pläne enden jedoch nicht mit dem Restaurant oder den Events. Ein weiteres ambitioniertes Vorhaben des Social-Media-Stars ist es, eine eigene Pizza auf den Markt zu bringen. Der Grund dafür liegt ihm besonders am Herzen: Stefanos Eltern führten früher eine Pizzeria und legten in ihre Rezepte all ihren Glauben, ihr Selbstbewusstsein und ihre Hoffnung. Aus dieser familiären Tradition heraus entstand auch sein allererster Social-Media-Beitrag – ein Video, in dem er ein Pizzarezept vorstellte. Diese Wurzeln möchte er ehren, indem er seiner Community eines Tages eine Pizza anbietet, die für ihn eine zutiefst persönliche Bedeutung hat.

Auch privat ist die Verbindung zu seiner Familie für Stefano von zentraler Bedeutung. Immer wieder spricht er in Interviews und auf Social Media über die Unterstützung und Inspiration, die er von ihnen erhalten hat. Seine Eltern sind für ihn Vorbilder, die ihn durch harte Arbeit und unerschütterlichen Optimismus geprägt haben. Seit Stefano seine Karriere auf Plattformen wie Instagram begann, lässt er seine Fans regelmäßig an seinem Alltag teilhaben – sei es mit kreativen Kochideen oder bewegenden Momenten mit seiner Familie. Mit seinen großen Plänen möchte er nun ein Stück dieser Familiengeschichte in die Welt hinaustragen.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und seine Mutter Clementina Zarrella

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Content-Creator

