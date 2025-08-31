So wichtig ist Normalität für Promi-Paar Rúben Dias und Maya

Rúben Dias (28) hat erstmals offen über seine Beziehung zu Maya Jama (31) gesprochen. Der Fußballstar von Manchester City und die Moderatorin der britischen Version von Love Island hatten ihre Romanze diesen Sommer bestätigt, nachdem Maya im Juni ein vielsagendes Foto auf Social Media geteilt hatte. Seitdem hält das Paar seine Beziehung überwiegend privat, obwohl sie in der Öffentlichkeit stets auf großes Interesse stoßen. "Wir sind uns der Aufmerksamkeit bewusst, aber am Ende des Tages machen wir unser Leben nicht davon abhängig", erklärte Rúben im Interview mit The Telegraph.

Das Paar wurde diesen Sommer zusammen auf einer Yacht in Capri gesichtet, wirkte entspannt und genoss die italienische Sonne. Doch abseits von solchen Luxusmomenten leben sie bewusst bodenständig. Der Fußballspieler beschreibt sich als naturverbunden und betont, wie wichtig ihm Ruhe und Normalität nach stressigen Matches seien. "Ich gehe gerne in den Park. Ich liebe die Natur. [...] Ich liebe Hunde, Filme, Musik und gehe gerne auf Konzerte. [...] Ich gehe genauso gerne in normale Restaurants oder mache Besorgungen", sagte der 28-Jährige. Dabei sei ihm bewusst, dass es Maya im Gegensatz zu ihm schwerer falle, mit der ständigen Beobachtung umzugehen. "Manchmal wünscht sie sich, gewissen Situationen aus dem Weg gehen zu können, um sich wohler zu fühlen", gesteht er.

Für die Moderatorin ist dies nicht die erste Beziehung im Rampenlicht. Ihre fünfjährige Partnerschaft zu Rapper Stormzy, die 2014 begann, und ihr späterer Versuch, nach einer Trennung wieder zusammenzufinden, sorgten vielfach für Schlagzeilen. Letztlich ging das Paar im Juli 2024 getrennte Wege. In Interviews sprach Maya offen über die Lernprozesse ihrer gescheiterten Beziehungen und fokussiert sich jetzt auf die Normalität und die Harmonie in ihrem Leben mit Rúben. Der Fußballer, der für seine Entschlossenheit auf dem Spielfeld bekannt ist, scheint in Maya eine Partnerin gefunden zu haben, die ihm jenseits der sportlichen Karriere Stabilität und Glück schenkt.

Collage: Imago, Imago Rúben Dias und Maya Jama

Getty Images Rúben Dias, Januar 2025

Imago Maya Jama, Moderatorin