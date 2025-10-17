Kerry Katona plant neue Brust-OP nach geplatzten Implantaten

Kerry Katona (45) kündigte an, sich im nächsten Monat erneut einer Brustoperation zu unterziehen. Die Sängerin und Reality-TV-Darstellerin will bei diesem Eingriff ihre geplatzten Implantate reparieren lassen, da ein Riss im Narbengewebe festgestellt wurde. Kerry, die derzeit mit ihrer Freundin Katie Price (47) auf Tournee ist, erklärte, die Komplikationen seien auf unzureichende Erholung nach ihrer letzten Operation zurückzuführen. In ihrer Kolumne im Magazin New! schrieb sie: "Die Operation steht an, wenn die Tour vorbei ist, sodass ich mich diesmal richtig ausruhen kann."

Erst zu Beginn dieses Jahres hatte Kerry ihren vierten Eingriff an der Brust durchführen lassen, nachdem sie lange Zeit mit Unsicherheiten bezüglich ihres Aussehens zu kämpfen hatte. "Ich fühle mich, als wäre ich in der besten Form meines Lebens", schwärmte sie damals gegenüber The Sun und betonte, dass ihr der Eingriff ein neues Körpergefühl gegeben habe. Anfangs hatte sie ursprünglich eine Verkleinerung geplant, änderte ihre Meinung jedoch zugunsten eines Brustlifts und neuer Implantate. Grund dafür war folgender: Nach der Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Ryan Mahoney und einem damit verbundenen deutlichen Gewichtsverlust passte sie ihre Vorstellungen an. Im Vorfeld musste der Eingriff sogar verschoben werden, da die Atomic Kitten-Sängerin kurz zuvor aus Thailand zurückgekehrt war und die ärztlichen Richtlinien eine Operation nach einem Langstreckenflug nicht zuließen.

Trotz der beruflichen und gesundheitlichen Herausforderungen beschreibt Kerry die aktuelle Zeit als eine der besten Phasen ihres Lebens. Die fünffache Mutter nennt die Liebe ihrer Kinder als eine ihrer stärksten Stützen. Ihre Töchter ermutigten sie zuletzt, den verschobenen Eingriff hintenanzustellen und sich auf ihre Familie und geplante Reisen zu konzentrieren. Auch im Liebesleben der Musikerin sieht es prima aus: Seit wenigen Monaten ist sie mit Paolo Margalione zusammen, den sie in der Show "Celebs Go Dating" kennenlernte.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische Sängerin

Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Realitystar