"Billige Kopie": Sam Dylan disst "Promis unter Palmen"-Star

Sam Dylan (34) hat sich bei seiner "Iconic Drama"-Kino-Tour am 1. Oktober erneut als Garant für Zündstoff bewiesen, und auch Promiflash war vor Ort. Der Reality-Star sprach in einem ausverkauften Saal über aktuelle Entwicklungen in der "Trash"-Welt und sorgte dabei für neue Spekulationen. So verriet er, dass er eine Einladung zur neuen Staffel von Promis unter Palmen erhalten, diese jedoch wegen terminlicher Konflikte mit seiner Tour absagen musste. Doch nicht nur das: Sam stichelte während des Abends auch gegen einen Teilnehmer, indem er ihn als "billige Kopie" bezeichnete. Obwohl er keinen Namen nannte, spekulierten Zuschauer bereits, ob er damit Martin Angelo (32) meinte.

Martin Angelo wurde 2019 durch die erste Prince Charming-Staffel bekannt und trat zuletzt bei Kampf der Realitystars an. Bereits in der Vergangenheit sorgte er immer wieder mit seiner spitzen Zunge für Schlagzeilen, weshalb viele vermuten, dass Sams Kommentar auf ihn zielt. Die vierte Staffel von "Promis unter Palmen", deren Dreharbeiten laut Sam kürzlich abgeschlossen wurden und die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden soll, lockt schon im Vorfeld mit einem bunten Cast. Neben Martin Angelo zählen unter anderem Gina-Lisa Lohfink (39), Silvia Wollny (60) und Menderes (40) zu den prominenten Teilnehmern, die sich in der thailändischen Sonne diversen Herausforderungen stellen müssen.

Sam gibt den Zuschauern in seinen Kino-Shows regelmäßig spannende Einblicke und Hintergrundinfos zu den beliebtesten Reality-Formaten. Dabei werden zu jeder Show auch verschiedene prominente Gäste eingeladen. Zuletzt sollten Silva Gonzalez (46) und dessen Frau Stephanie Teil der Show werden, die aktuell im Sommerhaus der Stars zu sehen sind. Jedoch musste Sam dem Paar wegen homophober Aussagen in den sozialen Medien kurzfristig absagen. Es bleibt abzuwarten, welche pikanten Details Sam in seiner nächsten Show preisgeben wird.

ActionPress / Panama Pictures Sam Dylan im April 2024

RTLZWEI Martin Angelo, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Getty Images Sam Dylan bei der Premiere von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" im Zoo Palast in Berlin 2025