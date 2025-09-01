Dreh hat begonnen: Sie sind bei "Promis unter Palmen" dabei

Fans der Reality-Welt aufgepasst: In Phuket fällt heute der Startschuss für die vierte Staffel von Promis unter Palmen. Das geht aus der Pressemitteilung von Sat.1 hervor. Die neue Staffel der Realityshow sorgt mit einer beeindruckenden Teilnehmerliste und dem Versprechen auf Chaos, Spaß und Drama für Aufsehen. Unter den zwölf Kandidaten stechen vor allem sechs ehemalige Stars des Dschungelcamps hervor, darunter Menderes Bagci (40), Gina-Lisa Lohfink (38) und Anouschka Renzi (61). Auch Eric Stehfest (36) und seine Frau Edith Stehfest sowie Maurice Dziwak (27) sind Teil des Spektakels. Neben diesen "alten Hasen" im Reality-TV sind Prominente wie Claude-Oliver Rudolph (68) und Silvia Wollny (60) mit dabei, um unter permanenter Kamerabeobachtung zu treten und in verschiedenen Challenges gegeneinander anzutreten.

Der Cast wird von Prince Charming-Star Martin Angelo (32) sowie Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter erweitert. Natürlich darf auch Ex-Spielerfrau Dilara Kruse nicht fehlen, die mit großer Wahrscheinlichkeit für viel Drama und Unterhaltung sorgen wird. Reality-Sternchen Franziska Temme (30) rundet die bunte Mischung ab. Neben den prominenten Gesichtern bietet "Promis unter Palmen" natürlich auch neue Herausforderungen. Die zwölf mutigen Teilnehmer kämpfen in der traumhaften Kulisse Thailands nicht nur um den Titel, sondern auch um die begehrte goldene Kokosnuss und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Teamspiele und taktische Raffinesse werden darüber entscheiden, wer am Ende triumphiert – und wer vorzeitig die Villa verlassen muss.

In der vergangenen Staffel sorgte vor allem Cosimo Citiolo (44) für Schlagzeilen. Der "Checker vom Neckar" holte sich mit viel Charme und Durchhaltevermögen den Sieg und kassierte am Ende stolze 44.200 Euro. Doch das Glück mit dem Preisgeld währte nur kurz. Cosimo verriet Bild, dass ein Großteil bereits weg sei. Ein großer Teil ist ans Finanzamt gegangen, ungefähr 20.000 Euro, erklärte der Realitystar. Dass der Rest nicht lange auf dem Konto blieb, überrascht wohl nur wenige. "Ich habe mir neue Outfits geholt, die ich euch dann in den nächsten Shows zeigen werde", berichtete er stolz.

Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Menderes bei den Echos in Berlin 2016

Gina-Lisa Lohfink, 2024 in Bad Oeynhausen