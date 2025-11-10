"Psycho": Yvonne Woelke knabbert an "Promis unter Palmen"

Yvonne Woelke (45) nahm an der Reality-TV-Show Promis unter Palmen teil. Dort traf sie auf Iris Katzenberger (58), die Ex-Frau ihres Partners Peter Klein (58). Zwischen den beiden Frauen herrscht seit Längerem böses Blut, denn in der Vergangenheit gab es Gerüchte, Peter habe Iris mit Yvonne betrogen. Die Influencerin erzählte nun bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" von ihren Erfahrungen. "Das war ja schon sehr psycho für mich. Also, ich habe da auch echt daran knabbern müssen", erklärte sie gegenüber Promiflash. An einem Format, das ihre Konflikte erneut in den Mittelpunkt stellt, würde sie nur teilnehmen, wenn die Gage stimmt: "Unter 50.000 Euro würde ich da nichts machen."

Trotz der schwierigen Zeit entschied sich Yvonne gegen professionelle psychologische Hilfe, wie sie verriet. Stattdessen setzt sie auf andere Ansätze. "Ich bespreche das alles mit Instagram, mit Peter zusammen, mit Freunden, die ich nicht habe, also mit meiner Familie. Also, ich rede viel", erklärte sie im Interview mit Promiflash weiter. Der Reality-TV-Star scheint zu versuchen, den konfliktgeladenen Dreharbeiten und der damit verbundenen emotionalen Belastung selbstständig Herr zu werden.

Iris, die Mutter der bekannten Reality-Darstellerin Daniela Katzenberger (39), griff Yvonne direkt zu Beginn der Staffel verbal an. Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden blieb aus. Die Fehde der zwei Frauen liegt schon mehrere Jahre zurück: Damals waren Yvonne und Peter jeweils als Dschungelcamp-Begleitpersonen in Australien im gleichen Hotel untergebracht. Während dieser Zeit sollen sie sich nähergekommen sein, woraufhin Iris ihrem Ärger öffentlich Luft machte. Schließlich trennten sie und Peter sich und er und Yvonne sind mittlerweile ein Paar.

Joyn / Tan Nian Xing Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022