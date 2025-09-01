Edith Stehfests Insta-Pause sorgt für wilde Spekulationen

Edith Stehfest hat sich vorerst aus den sozialen Medien verabschiedet. In einem emotionalen Instagram-Post kündigte die Sängerin an, eine dreiwöchige Pause einzulegen. "Ich verabschiede mich für die nächsten 3 Wochen. Es war eine intensive Zeit – voller Höhen, Tiefen und Momenten, die nachhallen", schreibt Edith und fügt hinzu, dass sie den Abstand braucht, um wieder zu sich selbst zu finden. Diese Pause wolle sie nutzen, um loszulassen und wieder durchzuatmen. Mit den Worten "Ich freue mich auf danach" verabschiedete sie sich bei ihren Followern.

Während Edith die genaue Begründung für ihre Social-Media-Auszeit offenließ, spekulieren ihre Follower in den Kommentaren fleißig. Einige vermuten, sie ziehe sich zurück, um womöglich an einer TV-Show wie "Promi Big Brother" teilzunehmen. Andere wiederum fragen sich, ob private Probleme der Grund für dieses Schweigen sind. Besonders Gerüchte um eine mögliche Krise in ihrer Ehe mit Eric Stehfest (36) halten sich seit einigen Wochen hartnäckig, da zuletzt keine gemeinsamen Beiträge oder Storys des Paares mehr zu sehen waren.

Hinter Ediths Entscheidung könnte möglicherweise auch der Wunsch nach Ruhe und Reflexion stehen. Zusammen mit ihrem Mann Eric, mit dem sie zwei Kinder hat, erlebte sie in der Vergangenheit bereits mehrere Höhen und Tiefen, die sie in Interviews offen thematisierte. Das Paar hat gelernt, trotz Herausforderungen immer wieder zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu stärken. Edith selbst sprach immer wieder von der Bedeutung, sich nicht in den Erwartungen von anderen zu verlieren – eine Botschaft, die sie auch während ihrer Social-Media-Pause sicherlich für sich selbst verinnerlichen möchte.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im Januar 2025