Eric Stehfest klagt: Seine Ex Edith hat "viele neue Partner"

Eric Stehfest (36) hat in einem Interview mit RTL offen über sein aktuelles Leben und die Trennung von seiner Frau Edith (30) gesprochen. Wie Edith bereits bestätigte, leben die beiden seit einiger Zeit getrennt – doch ganz einfach war das für Eric offenbar nicht. Der Schauspieler gab zu, dass ihn die Entwicklung der letzten Wochen beschäftigt habe: "Edith hat seit geraumer Zeit ihren Spaß, und ich glaube, dass viele neue Partner an ihrer Seite sind. Das war auf jeden Fall schon mal krass so mitzukriegen für mich. Das musste ich auch erst mal verarbeiten." Gleichzeitig räumte er ein, dass Edith trotz der Trennung eifersüchtig auf ihn reagiere – "obwohl sie es ja eigentlich nichts mehr angeht", wie er anmerkte.

Edith, die sich zu den Aussagen ihres Ex-Partners nicht umfassend äußern wollte, machte über ihre Instagram-Story deutlich, dass sie keinen öffentlichen Schlagabtausch wünscht. Sie erklärte, dass die Situation für beide herausfordernd sei, vor allem wegen ihrer gemeinsamen zwei Kinder, und betonte, dass sie den Vater ihrer Kinder nicht schlecht darstellen wolle. Während Eric von seiner Seite die vergangene Zeit auch durch seine eigene schwierige psychische Situation geprägt sieht, liegt Edith vor allem daran, eine ruhige Basis für die Familie zu schaffen und weiteren Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen.

Die Ehe der beiden hatte in den turbulenten Zeiten vor allem unter Erics gesundheitlichen Problemen gelitten. Im vergangenen Jahr brach sein Leben durch eine schwere depressive Phase komplett zusammen. Zusätzlich kämpft der Reality-TV-Star seit Jahren mit einer Diagnose der paranoiden Schizophrenie, wie er in seinem neuen Buch "9 Jahre Wahn" beschreibt. Darin gibt Eric ungeschönte Einblicke in seine Kämpfe mit sich selbst und in die Auswirkungen seiner Krankheit auf die Beziehung zu seiner mittlerweile getrennten Ehefrau.

Collage: AEDT / SplashNews.com, RTL Collage: Eric und Edith Stehfest

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars