Nun meldet sich auch Edith Stehfest zur Trennung von Eric

Vor Kurzem machte Eric Stehfest (36) die Trennung von seiner Frau Edith öffentlich. Nun äußerte sich auch die Schauspielerin und Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram zu diesem Schritt. In ihrem emotionalen Statement schrieb sie: "Eric und ich haben uns getrennt. Wir führen keine romantische Beziehung mehr, bleiben jedoch nach wie vor ein Team für unsere Kinder." Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, doch sie sei zu dem Schluss gekommen, dass es der klügste Weg sei, um Ruhe und Stabilität in ihr Leben zu bringen.

Edith ließ in ihrem Beitrag keinen Zweifel daran, welch hohen Stellenwert die familiäre Harmonie für sie hat. Trotz der Trennung wolle sie Eric weiterhin als Vater ihrer Kinder wertschätzen. "Er bleibt für immer der beste Papa für meine Kinder, und ich bin dankbar, dass ich mich für den richtigen Umgang entschieden habe", erklärte sie weiter. Beide betonen immer wieder, dass sie auch künftig gemeinsam für ihre Kinder Verantwortung übernehmen möchten. Die Familie soll trotz des Beziehungsaus nicht zerbrechen.

Die 34-jährige Edith und ihr Noch-Ehemann Eric teilten in den letzten Jahren öffentlich viele Details aus ihrem gemeinsamen Leben, sei es durch Reality-TV-Auftritte oder Social-Media-Updates. Beide waren stets offen darüber, wie wichtig ihnen Respekt und Zusammenhalt sind. Dass sie diesen Grundsatz selbst in schwierigen Situationen wie ihrer Trennung wahren, zeigt, wie eng die Verbindung zwischen ihnen bleibt. Mit ihrer Haltung setzen sie ein klares Zeichen für verantwortungsvolles Miteinander – auch als getrennte Eltern.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Teilenehmerin, 2025

RTL Eric Stehfest, Allstars-Dschungelcamp 2024