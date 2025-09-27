Eric und Edith Stehfest: Vor "Promis unter Palmen" getrennt

Eric Stehfest (36) und Edith Stehfest, einst eines der bekanntesten Paare der deutschen Reality-TV-Szene, sind kein Paar mehr. Nach über einem Jahrzehnt gemeinsamer Zeit haben sie bestätigt, dass ihre Beziehung ein Ende gefunden hat. "Die Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert", erklärte Eric gegenüber Bild. Pikant dabei: Noch vor wenigen Tagen standen die beiden gemeinsam vor der Kamera für die vierte Staffel von Promis unter Palmen, die in Thailand gedreht wurde und ab Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden soll. Obwohl sie bereits gut dreieinhalb Monate getrennt waren, traten sie in der Show als Team auf. Die anderen Teilnehmer waren jedoch nicht über die Trennung informiert.

Die Dreharbeiten für das Sat.1-Format sollen für die beiden alles andere als einfach gewesen sein. Nach längerer Trennung war es das erste Mal, dass sie wieder viel Zeit miteinander verbrachten – allerdings nicht mehr als Paar. Wie ihre veränderte Situation in der Sendung dargestellt wird und ob sie möglicherweise auch vor der Kamera thematisiert wird, bleibt abzuwarten. Das teilte auch Sat.1 mit, jedoch ohne weitere Details zu verraten. Fest steht nur, dass es wohl kaum zu übersehen sein wird, dass die Zusammenarbeit für beide eine Herausforderung war, die zusätzliche emotionale Belastung mit sich brachte.

Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, ist besonders bedeutend, da Eric und die Schauspielerin nicht nur privat, sondern auch beruflich lange eng verbunden waren: Beide waren nicht nur Ehepartner, sondern auch Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. Während Gerüchte um eine mögliche Trennung bereits länger kursierten, ist das erneute öffentliche Auftreten als Team für viele ein Zeichen, wie professionell die beiden ihre persönlichen Herausforderungen handhaben – nicht zuletzt, um weiterhin als Eltern eine Einheit zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest in Thailand, September 2025