Trennung: Eric & Edith Stehfest taten sich "nicht mehr gut"

Eric Stehfest (36) und seine Frau Edith (30) haben im September ihre Trennung bekanntgegeben. Schon seit Anfang des Jahres kriselte es bei den Realitystars – nun ist ihr Liebes-Aus traurige Realität geworden. Im Interview mit Spot On News spricht der Dschungelcamp-Star nun über die Hintergründe ihrer Trennung. "Wir haben uns gegenseitig nicht mehr gutgetan", gesteht Eric und erklärt: "Es braucht dann doch immer einen stabilen Part, der Sicherheit vermitteln kann. Das konnten wir füreinander einfach nicht mehr aufbringen."

Eric leidet seit seiner Jugend unter paranoider Schizophrenie, auch Edith hatte immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen. Die Bedürfnisse von beiden innerhalb der Beziehung zu managen, sei in den vergangenen Jahren "sehr belastend" gewesen. "Wir haben beide gemerkt, dass wir nicht mehr das füreinander sein können, was der jeweils andere gerade braucht. Deshalb haben wir die schwere Entscheidung treffen müssen, dass sich jeder erst mal um sich selbst kümmert", erklärt Eric. Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Das Paar ist laut Eric "vorerst" getrennt und schließt ein Comeback in der Zukunft nicht aus.

Die vergangenen Monate waren für die Eltern von zwei Kindern nicht leicht. Im Oktober ließ sich Eric in eine ambulante Psychiatrie einweisen, um seine Schizophrenie zu behandeln. "Wenn es nach Edith gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will", betonte er damals gegenüber Bild. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Edith aus der gemeinsamen Familienwohnung ausgezogen ist, um sich etwas Zeit für sich zu nehmen.

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

RTL Eric Stehfest, Allstars-Dschungelcamp 2024

