In Topform: Das ist Annemarie Carpendales Fitnessgeheimnis

Annemarie Carpendale (47) verrät Details rund um ihr Fitnessgeheimnis. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung betonte die Moderatorin, dass auch sie nicht vor hartnäckigen Problemzonen gefeit sei. "Ich habe auch Cellu und was sonst so jeder hat", verriet sie unverblümt. Doch statt sich entmutigen zu lassen, spornen sie kleine Makel zu mehr Bewegung an: "So was motiviert mich eher, morgen wieder an meine Übungen zu denken." Mit einer Größe von 1,66 Metern und täglich bewertet durch ihre Präsenz im Fernsehen setzt sie besonders auf ein Lebensmotto: "Gute Laune, Lachen und positive Vibes sind wichtiger als eine perfekte Figur."

Annemarie integriert Fitness ganz nebenbei in ihren Alltag: Die TV-Bekanntheit fährt oft Fahrrad und hat sich ein kleines Heimstudio eingerichtet. Ihre drei obligatorischen Workouts pro Woche absolviert sie mittlerweile mit einer Mischung aus Muskelaufbau und Konditionstraining. "Früher war ich da immer nur zum E-Mails beantworten auf dem Stepper", erinnert sie sich lachend, doch mittlerweile habe sie die Bedeutung von Krafttraining erkannt. Dazu gehört für die Moderatorin auch die passende Ernährung. Am Morgen startet sie mit einem proteinreichen Ice Coffee, den sie als Süßigkeiten-Fan über alles liebt.

Abseits von Kameras und Fitnessplänen widmet sich Annemarie mit Leidenschaft ihrer Familie. Ihr Ehemann Wayne Carpendale (48), den sie 2013 heiratete, unterstützt sie bei ihren Projekten und hat selbst bereits die eine oder andere Erfahrung im Showbusiness gesammelt. In einem früheren Interview mit RTL verriet die Familienmutter, dass sie und ihr Partner häufig entspannt sind, was die Erziehung ihres Sohns Mads Carpendale (7) betrifft: "Wir sind auch mal locker. Wir sind schon coole Eltern."

Getty Images Moderatorin Annemarie Carpendale, August 2025

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihr Sohn Mads, 2024

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Wayne und Mads Carpendale