Ganz der Opa: Wird Annemarie Carpendales Sohn mal Sänger?

Beim glamourösen Bambi-Abend teilte Annemarie Carpendale (48) einen besonderen Einblick in das Leben ihres siebenjährigen Sohnes Mads. Der Junge, der gerade seine ersten Schuljahre erlebt, scheint viele Talente zu haben und verschiedene Träume zu verfolgen. Obwohl er leidenschaftlich gerne singt, was an seinen berühmten Großvater Howard Carpendale (79) erinnert, ist er sich über seine Zukunft noch lange nicht im Klaren. "Das ist noch viel zu früh. Ja, er ist gerade mal in der Schule. Das weiß ich nicht. Er kann genauso gut Polizist werden. Dann möchte er mal Feuerwehrmann werden. Das wechselt jeden Monat im Moment", erzählte die stolze Mutter lachend gegenüber Promiflash. Sogar Chef eines Spezialeinsatzkommandos soll einer seiner vielen Berufswünsche sein – der kleine Mads hat viele Ideen im Kopf.

Abseits der beruflichen Träume ließ sich Annemarie auch zur Lebensweisheit, die sie von ihrem Sohn lernt, aus. Sie betonte die kindliche Fähigkeit, den Moment zu genießen und das Hier und Jetzt zu schätzen: "Das ist, glaube ich, das, was wir immer alle schlechter können. Immer, immer und immer schlechter können, einfach aufgrund der vielen Medien, die wir immer dabei haben und der Möglichkeit, irgendwas nachzulesen und zu vergleichen und zu recherchieren – oder was man auch immer mit seinem Handy macht." Der Bambi-Abend, der auch den Fokus auf Spenden für Kinder legte, bot dafür den passenden Rahmen.

Mads scheint neben seinen vielseitigen Interessen vor allem eine Eigenschaft von seinem Großvater geerbt zu haben: die Liebe zur Musik. Annemarie hat in der Vergangenheit bereits angemerkt, dass Mads viel singt und eine Leidenschaft für Töne und Melodien entwickelt hat. Ob er eines Tages tatsächlich auf musikalischen Spuren wandeln wird oder sich doch für ganz andere Wege entscheidet, bleibt abzuwarten. Familienzusammenhalt und ein glückliches Miteinander scheinen bei den Carpendales jedoch wichtiger zu sein als eine frühzeitige Karriereplanung – ein Wert, der Mads auf seinem eigenen Weg begleiten wird.

Imago Annemarie Carpendale, Bambi 2025

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn Mads im März 2023

Getty Images Howard Carpendale, August 2025

