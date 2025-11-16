"Dicke Lippen": Annemarie Carpendale kritisiert Beautytrends

Annemarie Carpendale (48) fand bei der 77. Bambi-Preisverleihung in München deutliche Worte zu aktuellen Beautytrends. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Moderatorin, dass sie den Hype um Eingriffe und radikale Schlankheitshelfer wie Ozempic bei Nichterkrankung kritisch sieht. Gefragt nach ihrer Haltung betonte Annemarie: "Ich verurteile eigentlich fast nichts, außer man lässt sich natürlich jeden Monat verschnibbeln." Vor allem der Welle an aufgespritzten Lippen könne sie nicht viel abgewinnen: "Auch dieses Vergängliche von diesen ganzen Trends, diese dicken Lippen und alles straffer und fettloser und so weiter. Ich finde es gar nicht schön." Statt der Jagd nach der perfekten Figur setze sie auf Charisma: ein Lächeln, Ausstrahlung, Selbstakzeptanz.

Annemarie wies zudem darauf hin, dass das Streben nach einem makellosen Aussehen häufig dazu führe, dass Eingriffe immer früher vorgenommen würden. "Ich kann nur allen jungen Dingern auf dieser Welt sagen, dass man sich im Alter über jedes Gramm Fett im Gesicht und überall überhaupt freut, weil dann hat man nämlich weniger Falten und deswegen wartet mal ab", machte die Fernsehmoderatorin deutlich. Im Promiflash-Interview zog die Mutter eines Sohnes letztendlich ein Fazit zum Thema Beautywahn: "Wenn man jetzt einen Zinken im Gesicht hat, dann habe ich überhaupt nichts dagegen. Man fühlt sich sein Leben lang damit unglücklich. Das finde ich total fair, da was zu machen. Aber mit 20 irgendwie anzufangen, an sich rumzuoperieren?" Ihrer Meinung nach könnten unüberlegte Eingriffe dazu führen, dass natürliche Schönheit verloren gehe.

Annemarie ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Seit 2005 moderiert sie die Sendung "taff" auf ProSieben. Mit Blick auf ihre Anfänge in der Medienbranche und frühere Beauty-Trends lachte sie im Gespräch mit Promiflash: "Da bin ich ganz froh, dass der Kelch auch einfach an uns vorbeigegangen ist – als das noch gar nicht so en vogue war in meinem Alter, als ich 20 war." Heute ist Annemarie 48 Jahre alt und liebevolle Mutter eines Sohns namens Mads (7). Im September 2013 heiratete sie den Schauspieler Wayne Carpendale (48), der während der Bambi-Gala mit ihr über den roten Teppich schritt.

Annemarie Carpendale, Bambi 2025

Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Wayne und Annemarie Carpendale, Bambi 2025

