Viola Davis fühlt sich mit 60 glücklicher und jünger denn je

Viola Davis (60), die am 11. August ihren Geburtstag feierte, sprüht derzeit nur vor Energie und Lebensfreude. Bei einem Event in L.A. sprach die Oscar-Preisträgerin darüber, wie glücklich sie derzeit ist. "Ich fühle mich großartig. Ich atme, lebe und bin glücklicher als jemals zuvor", erklärte die Schauspielerin gegenüber People Magazine. Das Geheimnis hinter ihrem jugendlichen Elan sei vor allem eines: "Ich habe die Arbeit an mir selbst gemacht." Viola betonte, dass sie dadurch ein Gefühl der Freiheit erlangt habe, das ihr das Alter nur noch schöner erscheinen lasse.

Doch was genau meint Viola mit "Arbeit an sich selbst"? Die "How to Get Away with Murder"-Darstellerin sprach darüber, wie wichtig es sei, sich selbst zu lieben und für sich einzustehen. Genau dies versuche sie auch ihrer 15-jährigen Tochter Genesis mit auf den Weg zu geben. "Du bist die Liebe deines Lebens", habe sie ihr kürzlich gesagt. Sie wolle ihr beibringen, wie essenziell es sei, eigene Grenzen zu setzen und stets für sich selbst einzustehen. "Niemand hat mir das je beigebracht. Jetzt, mit 60, setze ich es um und fühle mich jünger als je zuvor", betonte Viola.

Während Viola heute als Schauspielerin und Produzentin gefeiert wird, weiß sie auch privat, wie wichtig Liebe und Stabilität sind. Seit 20 Jahren ist sie mit Julius Tennon verheiratet. Ihr Mann, der ebenfalls in der Filmbranche tätig ist, war immer auf ihrer Seite. Ihre Beziehung gilt als eine der beständigsten in Hollywood. In Interviews schwärmte Viola wiederholt von ihrem Ehemann und seiner Unterstützung. Julius sei in ihrer schwierigen Jugend und im turbulenten Berufsleben ein Anker gewesen und ihr gemeinsames Zuhause bezeichnet sie oft als ihren "sicheren Hafen".

Getty Images Viola Davis im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Viola Davis bei den 54. NAACP Image Awards in Pasadena, Februar 2023

Getty Images Viola Davis und Julius Tennon bei der Met Gala 2023