Viola Davis fühlte sich durch Geldprobleme unattraktiv!

Liebesglück trotz Zweifel! Die Oscar-Gewinnerin Viola Davis (57) lernte ihren Ehemann Julius Tennon vor 23 Jahren am "City of Angels"-Set kennen. Mittlerweile ist das Paar seit 2003 verheiratet und hat eine zwölfjährige Tochter, Genesis. Jedoch war der Anfang ihrer Beziehung schwer – die "How To Get Away With Murder"-Schauspielerin ließ ihren heutigen Ehemann sechs Wochen lang zappeln. Nicht ohne Grund: Viola fühlte sich durch ihre Geldprobleme unattraktiv!

"Ich hatte kein Geld mehr. Meine Ängste haben mich so überfordert und ich dachte, dass ich für niemanden attraktiv sei", erklärt die 57-Jährige gegenüber Los Angeles Times. Doch ihre Therapeutin habe sie davon überzeugt, der Liebe trotz ihrer Geldnöte eine Chance zu geben. Schon beim ersten Date war Viola hin und weg von Julius. Die beiden hatten den Abend zusammen in einem Café verbracht, bevor der Produzent sie nach Hause fuhr: "Er sagte mir, dass ich wunderschön sei [...]. Er war so ein Gentleman".

Mittlerweile hat das Traumpaar sogar eine gemeinsame Filmproduktionsfirma. Mit JuVee Productions haben Viola und Julius unter anderem das erfolgreiche Actiondrama "The Woman King" produziert. Auch die Karriere der Schauspielerin scheint weiterhin super zu laufen. Aber trotz Filmstress stehe die Familie für Viola an erster Stelle: "Genesis, Julius, meine Mutter. Sie sind mein Herzschlag".

Getty Images Viola Davis und Julius Tennon bei den 93. Oscars 2021

Getty Images Viola Davis auf einem Event in Beverly Hills im März 2020

Getty Images Viola Davis bei den Oscars, 2021

Wir findet ihr es, dass Viola ihre anfänglichen Probleme so offen anspricht?



