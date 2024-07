Diese Stars zollen der verstorbenen Shannen Doherty Tribut!

Die ganze Welt trauert um Shannen Doherty (✝53). Auch viele Stars sind von dem Tod des Beverly Hills, 90210-Stars zutiefst betroffen und widmen ihr jetzt liebevolle Worte im Netz. "Ich bin untröstlich über den Tod von Shannen Doherty. Als bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, erinnerte ich mich daran, wie mutig sie die Welt an ihrer Reise teilhaben ließ, und ich wandte mich an sie", schreibt beispielsweise Olivia Munn (44) auf Instagram. Der gemeinsame Kampf und ihr Wunsch, anderen Frauen zu helfen, habe die beiden Frauen verbunden und sie seien sofort Freunde geworden. "Krebs ist wirklich verdammt beängstigend und Shannen begegnete ihm mit solcher Würde, Stärke und Anmut. [...] Flieg hoch, meine Freundin", schließt die Schauspielerin ab.

Ebenso berührt zeigt sich Kate Beckinsale (50). "Ich liebe dich. Fliege hoch, du liebe und süße Frau. Das trifft uns schwer. Dein Herz, dein Mut und deine Freundlichkeit werden uns sehr fehlen", betont der "Pearl Harbor"-Star im Netz. Dem schließen sich auch Moderatorin Katie Couric (67) und "The Help"-Darstellerin Viola Davis (58) an: "Ich bin so traurig, diese Nachricht zu hören" und "Oh, man! So traurig. Ruhe in Frieden", lauten die Worte der beiden. Währenddessen drückt die "Eiskalte Engel"-Bekanntheit Selma Blair (52) dem verstorbenen Charmed-Star ihre Dankbarkeit aus: "Danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie wir weiterkämpfen können. Rebellenherz."

Und auch ihr ehemaliger Co-Star Alyssa Milano (51) schiebt die Differenzen mit Shannen beiseite und gedenkt ihrer. "Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten, aber im Kern war sie jemand, den ich zutiefst respektierte und vor dem ich Ehrfurcht hatte", erklärt sie in ihrem Statement gegenüber EW. Zudem findet sie weitere positive Worte für ihre einstige Kollegin. "Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde, und die Welt ist ohne sie ärmer. Mein Beileid an alle, die sie geliebt haben."

Getty Images Olivia Munn, 2024

Getty Images Kate Beckinsale bei den Golden Globes 2024

